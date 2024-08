O que a Bíblia diz sobre paixão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

DOM ALEXANDRE XIMENES

A paixão é um intenso sentimento de atração por alguém ou alguma coisa. Muitas vezes confundida com o amor, a paixão pode parecer real, mas geralmente sobrevive pouco tempo! A paixão é emocional e altamente egocêntrica. quando estamos apaixonados, temos uma euforia que faz tudo parecer mais feliz, no entanto, a paixão se preocupa pouco com as necessidades ou os melhores interesses de longo prazo do seu objeto de paixão. Ela só quer que o sentimento continue. A paixão pode levar ao amor em longo prazo, mas por si só não é suficiente para sustentar um relacionamento!



A Bíblia diz alguma coisa sobre a paixão? O livro de juízes nos dá um exemplo de um personagem bíbico que experimentou a paixão! Sansão havia sido escolhido antes de nascer para liderar o povo de Deus. entretanto, como muitos em quem Deus colocou grande potencial, Sansão estava orgulhoso de si mesmo. Ele achava que devia ter tudo o que queria e, quando ... e se apaixonou por uma garota que não estava na lista de aprovadas, exigiu que seu pai a pegasse para ele (juízes14:1-2). Isto era uma paixão, mas não amor.

A Bíblia diz sobre Sansão:” vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus.... e, imediatamente quis casar com ela. Ele não conhecia esta mulher! Não tinha tido tempo para cortejá-la, apresentar à família e amigos ou buscar a aprovação de Deus! Sansão apenas a viu e ficou apaixonado! Enquanto o perseguia, desafiou abertamente a ordem de Deus em coisas mortas (números 6:1-8), e, de não se associar aos filisteus, inimigos de Deus (deuteronômio 7:3)!! No entanto, paixão não respeita regras!



Outro exemplo trágico de paixão pecaminosa é encontrado na famíia do rei davi... O filho de Davi, Amnonm apaixonou-se por sua bela meio-irmã, Tamar (ii samuel 13:1 e 2 ). Amnon estava prestes a ficar doente de desejo por ela e encontrou uma maneira de atraí-la para o seu quarto sob falsos pretextos (versículos 5 e 6). Quando Tamar chegou, pensando que ia preparar uma refeição para o irmão doente, ele a estuprou (versículo 14). O versículo seguinte nos dá uma idéia da diferença entre paixão e amor. O versículo 15 diz que: depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentia por ela do que o amor com que a tinha amado. O verdadeiro amor não é assim, Amnon nuca sentiu amor, era uma paixão alimentada pela luxúria sexual.

Quando comparamos a paixão com o amor, começamos a ver as diferenças: “ A paixão é movida pela emoção.” O amor é impulsionado pelo compromisso. A paixão não pode esperar para ser satisfeita. O amor espera o momento de Deus. A paixão diz respeito sobre à auto satisfação. O amor preocupa-se sobretudo com o bem-estar da outra pessoa, a paixão gera uma série de outros pecados, como a luxúria, ganância... O amor gera uma série de qualidades divinas, como a paz, a alegria, a fidelidade! também a bondade e o domínio próprio (gálatas 5:22). A paixão exige; o amor dá! A paixão age totalmente não se importando com nada além do seu objetivo, o amor mantém a calma. A paixão pode acabar abruptamente, o amor nunca falha (1 Coríntios 13). Além de tudo isto as pessoas podem apaixonar-se pelo evangelho. Jesus referiu-se a este tipo “convertido” em sua parábola sobre os 4 tipos de solos (Lucas 8:4-8 e 8 a 15! ). Muitas pessoas vieram para ouvir Jesus! Muitos gostavam da comida de graça, milagres e boas palavras. estavam apaixonadas por este novo ”rabino” radical de Nazaré! mas, Jesus sabia que realmente não o amavam! Simplesmente amavam o que ele podia fazer por eles (João 2:25; Mateus 10:37-39 ; Lucas 9:57-62)

Hoje muitos pensam que querem se tornar cristãos por causa da adrenalina que sentiram durante uma canção de adoração ou porque estão desesperados para se livrarem da culpa. Entretanto, essas pessoas não têm raízes (marcos 4:17). Não estão dispostos a tomar a sua cruz (Lucas 9:23)

Embora a paixão seja um sentimento emocionante, devemos tomar cuidado ao tomar decisões que afetam o nosso futuro devido à sua natureza fugaz. Muitas pessoas casam porque estão apaixonadas, para descobrirem mais tarde que realmente não conhecem a pessoa a quem entregaram as suas vidas.

A paixão é uma faísca que pode acender o amor verdadeiro e o compromisso, mas, a menos que esta faísca seja alimentada por uma conversa sólida, tempo de qualidade e uma boa dose de realismo, ela nunca ganhará vida!!! A paixão pode nos apresentar o amor verdadeiro, mas, nunca substituí-lo completamente!!

Dom Alexandre Ximenes é bispo da Igreja Episcopal Carismática – Catedral da Reconciliação