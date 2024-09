O Mês da Bíblia estuda o Profeta Ezequiel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

PADRE JOÃO CARLOS



Setembro, na Igreja Católica, é um mês dedicado ao estudo da Bíblia. Neste ano, o livro bíblico de estudo é o Profeta Ezequiel, com o lema: “Porei em vós meu espírito e vivereis” (cf. Ez 37,14).

A animação dos estudos bíblicos, em todo o país, é trabalho da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB.

O livrinho do curso bíblico e o subsídio para o estudo bíblico estão nas paróquias. Nas livrarias católicas, há abundante material sobre o profeta Ezequiel.



E por que foi escolhido Ezequiel para este ano? A razão é a preparação para o ano do jubileu (2025). O jubileu vem com o tema da esperança. De fato, Ezequiel viveu num momento muito difícil do povo de Deus. Depois de derrotados pelos babilônios, com a cidade santa e o templo de Deus destruídos, uma parte da população estava deportada na Babilônia. Na terra do exílio, o jovem sacerdote e profeta Ezequiel recebeu a missão de sustentar o povo na esperança.



A grande mensagem de Ezequiel, em meio ao seu povo entristecido e decepcionado pelo exílio em terras pagãs, foi que Deus não se esqueceu do seu povo e de suas promessas.



O povo precisava entender que a humilhante situação que estava vivendo era resultado do seu pecado, de seu afastamento dos caminhos de Deus. Aquela seria hora – pregou Ezequiel – hora de conversão e de empenho pela fidelidade a Deus, pastor amoroso daquele grande rebanho desorientado.



O estudo bíblico, impulsionado por esse mês temático, é, não somente uma necessidade para a formação dos membros do povo de Deus, mas vem ao encontro de um grande desejo, uma verdadeira sede de muitas pessoas.



Com a Associação Missionária Amanhecer - AMA, desde março, estamos estudando o Livro do Profeta Ezequiel, no YouTube na Segunda Bíblica.



Para um tempo especial de estudo, estão abertas as inscrições para um curso bíblico, de 16 a 20 deste mês. O curso será também ministrado no YouTube, aberto para todos, sem nenhum custo.



Quem se inscreve, tem acesso a um ebook, materiais exclusivos e ao certificado de participação. As inscrições são feitas pelo Sympla.com e pelo WhatsAPP 81 3224-9284.



Por Pe. João Carlos Ribeiro, é salesiano, também compositor e cantor de músicas católicas.