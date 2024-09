A sua energia será cortada!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

REVERENDO MIGUEL COX



“Eu Sou a Luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas,

pelo contrário, terá a Luz da Vida”. João 8:12

Quando há falta de energia, o caos se instala. A internet cai, celular não funciona, o fogão elétrico, o micro-ondas, a máquina de lavar, a televisão, a geladeira, o ventilador, o aquecedor, o ar condicionado, o chuveiro elétrico, etc., todos esses utensílios se tornam imprestáveis. Imagine, agora, a falta de energia num hospital, numa fábrica, numa empresa, etc., ou seja, em qualquer lugar a vida para. Somos totalmente dependentes dela. Geradores de energia são acionados para suprir ambientes mais importantes, como salas cirúrgicas em hospitais, elevadores nos edifícios, etc., mas no geral sofremos muito quando falta energia. Veja, por exemplo, o trânsito nas ruas sem os semáforos! A importância da energia elétrica é vital em nossos dias.



E a sua energia, como está? Nos alimentamos para termos energia, para nos movimentar, viver ativamente, produzir. A luz do sol é verdadeira fonte de energia para nós, bem como a terra com o seu benéfico magnetismo e farta produção de infinita diversidade de alimentos saudáveis. O nosso sistema digestivo, que é de longe o mais perfeito processador de alimentos, consegue identificar a variedade do que ingerimos e transformar tudo em energia vital para o nosso corpo físico. Tudo isso é maravilhoso e, indescritivelmente, fantástico.

A fonte se esgotou irreversivelmente? Onde vamos ligar a nossa “tomada para recuperar a bateria morta”? Alguns dias atrás a bateria do nosso carro morreu, o carro ficou imprestável, nada nele funcionava, até que colocamos uma nova bateria e ele reviveu. Acontecerá o mesmo conosco. Mas, a nossa luz não deveria ser apagada eternamente. Qual o sentido de vivermos alguns anos aqui nesta terra exuberante e maravilhosa e depois morrer? Isso não faz sentido algum! Li de um pensador, não me recordo quem, que disse: “morrerei sob protesto”! Concordo com ele. A nossa “bateria elétrica” precisará ser substituída por uma nova quando esta pifar.



O sol também se apagará, mas, segundo estudiosos cientistas, daqui a alguns milhões de anos. Isso significa duas coisas: 1) que o sol não é eterno; 2) e que a terra, sem ele, também será extinta. Precisaremos de uma fonte de energia eterna, infinita e na medida certa para nos manter vivos. Se for forte demais, nos destrói; se for fraca demais, também. Uma certeza já temos: todos nós teremos, um dia, a nossa luz cortada definitivamente. Precisamos, então, de uma outra certeza: a de que Alguém nos acenda com uma energia perene, ininterrupta.



Só existe uma solução possível: é a energia d´Aquele que nos acendeu aqui. Ele também nos acenderá lá. A Eterna Luz da Vida precisará nos sustentar eternidade afora! Morrer apegado à Luz do Mundo, Jesus Cristo, é ter a certeza de ser acolhido de forma vibrante no outro lado. Este lado desconhecido de nós, mas que foi vencido por Ele: “Tragada foi a morte pela vitória”! (I Coríntios 15:54). Jesus Cristo é a nossa Luz Eterna, somente Ele será capaz de nos manter vivos, ativos, felizes e desfrutando de todas as maravilhas preparadas para nós durante a eternidade sem fim! Glória a Deus por nos proporcionar a verdadeira vida!



A outra face da moeda é terrível, viver em “negridão das trevas eternas” (Judas vs. 13 –este Judas não é o Iscariotes que traiu Jesus, mas é um dos seus irmãos biológicos que se tornou discípulo). Quem irá te abraçar do outro lado quando a morte chegar? Escolha Jesus Cristo, Aquele que doou a Sua Vida por amor a você, e ressuscitou dos mortos pois a Vida é mais poderosa do que ela. Jesus assegurou: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Mim, ainda que morra, viverá”! (João 11: 25).



“De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a Luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida”! (João 8:12).



Rev. Miguel Cox é mestre em teologia e pastor evangélico