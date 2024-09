Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Mundo Astral

Ubirajara Emanuel Tavares de Melo

ubirajara@advtm.com.br



Desde a criação do mundo o ser humano vem se perguntando por que existe. A vida, para muitos, tem sido um ponto de interrogação entre o berço e o túmulo.

A religião, primeiramente, e em seguida a filosofia e a ciência tentam por várias maneiras explicar a origem do ser humano e o seu futuro. Uma das explicações sobre o segredo da vida é a tese das existências sucessivas, ou a reencarnação. Tenho falado nesta página algumas vezes sobre o mundo espiritual. A ciência convencional está fundamentada no conceito de que a matéria é o tijolo constitutivo de todas as coisas. A vida, a mente e a consciência, portanto seriam meros epifenômenos da matéria. Assim para a ciência, a morte põe fim a todos eles.



Nas religiões milenares, contudo, e em muitas culturas, há notícias dos mortos descrevendo a jornada pós-morte da alma, como o livro tibetano dos mortos, onde pessoas que voltaram de uma experiência de quase morte descreve a vida espiritual. Hoje em dia, escritores como o americano Raymond Moody Jr e a portuguesa Marisa Saint Clair, escreveram os livros VIDA APÓS A VIDA e O MISTÉRIO DA MORTE, onde pontifica notícias de regressão de memória após as experiências de quase morte.

Não se pode esquecer o ensinamento do mestre KRISHNA, na antiga Índia, que ensinava que ´´o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis, e é imortal´. No entanto, o espiritismo, que é uma ciência de observação e não produto de imaginação e a física quântica, vêm diariamente comprovando a existência do espírito e sua comunicação com os humanos, bem como prova que a consciência não é o cérebro e sim o espírito. Aqui é bom lembrar a afirmação de ALBERT EINSTEIN: A ciência sem religião é manca; a religião sem a ciência é cega´.

Contudo, atualmente com a evolução da física quântica ou a chamada Mecânica quântica, a cada dia tem revolucionado os conceitos até então sedimentados nas mentes dos cientistas da época, afirmando a existência do mundo espiritual. Cientistas como WLADIMYR SANCHEZ, físico nuclear, com 76 trabalhos científicos publicados no Brasil e 14 no exterior, em sua magnífica obra intitulada DESMESTIFICANDO O DOGMA DA REENCARNAÇÃO, editada pela IPECE e o físico AMIT GOSWAMI, referência mundial em estudo que buscam conciliar ciência e espiritualidade e é PHD em física quântica pela Universidade de Calcutá, Índia, em sua obra intitulada A FÍSICA DA ALMA, editada pela ALEPH, trazem ao leitor interessado sobre o assunto, afirmações categóricas, tendo afirmado que existe uma alma que sobrevive à morte do corpo físico e que, efetivamente, reencarna em outro corpo, formando um continuum ( Amit Goswami).

Já Wladimyr Sanchez, afirma que ´´ Existe, portanto, segundo os conceitos da Mecânica Quântica, a possibilidade de uma imortalidade que prende, por meio de relacionamentos, os chamados mortos ao mundo conhecido por material ou físico. Há base física para a integração do passado de um outro ser ao nosso presente ou agora, de tal forma que esse outro ser, embora considerado morto abioticamente, esteja realmente conosco aqui e agora, participando dos mesmos tipos de atos que praticamos´´.

Assim, constatamos que o mundo astral ou espiritual é um fato irrefutável, e que devemos nos preocupar com ele, estudando e meditando sobre o assunto porque se aceitarmos como verdade o que nos ensina a mecânica quântica, confirmando os ensinamentos de doutrina espírita, certamente mudaremos a nossa conduta nesta vida, haja visto que um dia retornaremos à espiritualidade.

Ubirajara Emanuel Tavares de Melo, é advogado, membro da ADE e milita no Neil.