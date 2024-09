O Pai na Figura Bíblica e no Mundo Moderno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A figura do pai, seja na Bíblia ou no mundo moderno, continua a ser fundamental na formação e também no bem-estar das futuras gerações.

PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO



A figura do pai, tanto na Bíblia quanto no mundo moderno, carrega um peso significativo de responsabilidade e amor. Na Bíblia, o pai é visto como o provedor e protetor da família. Um exemplo clássico é Abraão, considerado o pai da fé, que demonstrou obediência a Deus acima de tudo. Em Gênesis 18, 19, é dito: “Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor”. Essa passagem ressalta a importância do papel do pai em guiar seus filhos nos caminhos do bem.



No mundo moderno, a figura do pai enfrenta desafios distintos, mas a essência de sua responsabilidade permanece. Hoje, além de ser provedor, o pai também é visto como um parceiro ativo na criação e educação dos filhos. Efésios 6, 4 nos aconselha: “E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor”. Esse versículo destaca a necessidade de uma educação equilibrada, baseada em amor e disciplina, algo que se mantém relevante.



A evolução das estruturas familiares no século XXI trouxe novas dinâmicas para a paternidade. Muitos pais se encontram dividindo as responsabilidades domésticas e de criação dos filhos de forma mais equitativa com as mães. Em Provérbios 22, 6, lemos: “Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele”. Isso reforça a ideia de que o envolvimento paterno desde cedo tem um impacto duradouro na vida dos filhos.



A tecnologia e as redes sociais também influenciam a paternidade moderna. Os pais agora têm a oportunidade de se conectar com seus filhos através de plataformas digitais, tornando-se figuras presentes mesmo à distância. Contudo, essa presença virtual deve ser equilibrada com o tempo de qualidade no mundo real. Como Salmos 127, 3-4 nos lembra: “Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude”. Este salmo sublinha a importância de valorizar a convivência e o relacionamento direto com os filhos.

No contexto atual, muitos pais se preocupam com o bem-estar emocional de seus filhos. Questões como bullying, saúde mental e pressão acadêmica são tópicos frequentes. Tiago 1,19 nos orienta: “Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar”. Esse conselho bíblico é um lembrete valioso para os pais de hoje, enfatizando a necessidade de escutar atentamente e responder com paciência e sabedoria.

A paternidade no mundo contemporâneo também envolve apoiar os filhos na busca por suas identidades e sonhos. Em Jeremias 29, 11, Deus diz: “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. Esse versículo encoraja os pais a apoiar e guiar seus filhos rumo ao seu potencial pleno, confiando que há um propósito maior em suas vidas.



A figura do pai também tem o papel de ser um exemplo de integridade e caráter para seus filhos. Em Tito 2,7, Paulo aconselha: “Em tudo dá-te por exemplo de boas obras; na doutrina mostra integridade, sobriedade”. Isso reforça a importância do pai como modelo a ser seguido, mostrando através de suas ações o caminho da retidão e do bem.



Na sociedade atual, onde muitos enfrentam a ausência de uma figura paterna, a comunidade e a fé podem preencher esse vazio. Salmos 68,5-6 nos conforta: “Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus faz que o solitário viva em família”. Este versículo nos lembra que, mesmo na ausência de um pai terreno, a paternidade divina e o apoio comunitário são fontes de sustento e amor.

A paternidade, em sua essência, transcende as mudanças sociais e tecnológicas, mantendo-se como um pilar de orientação e afeto. Em 1 Coríntios 13,7, lemos sobre o amor: “Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. Esse tipo de amor, frequentemente exemplificado pela figura paterna, é a base para uma relação saudável e edificante entre pais e filhos.

A figura do pai, seja na Bíblia ou no mundo moderno, continua a ser fundamental na formação e no bem-estar das futuras gerações. Através de exemplos bíblicos e da adaptação às novas realidades, a paternidade permanece um chamado ao amor, à responsabilidade e à orientação espiritual.



Professor Pedro Ferreira de Lima Filho é Filósofo, Pedagogo e Teólogo.

E-mail: filho9@icloud.com+