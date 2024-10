Memória um sacrário de recordações e um relicário de saudades

Dom Alexandre Ximenes

“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança”! (Lamentações 3:21)!

Um poeta amigo meu, de saudosa memória, disse-me que a memória deve ser um sacrário de recordações e um relicário de saudades.

Seria ótimo se fosse apenas isto!

Mas, a memória grava tudo, o que gostamos e o que não gostamos! O problema é que muitas vezes em muitas vidas, ela, a memória, teima em reproduzir apenas os momentos de dor.

Tenho dito que é como se ela, a memória, fosse como um dvd da vida e a pessoa começasse a assistir. Coisas boas, como casamento, nascimento dos filhos, chegada dos netos, conversão, etc.

Uma delícia, mas, súbitamente, as cenas que deveriam ser esquecidas aparecem no “vídeo da vida”!

Dores, tristezas, rompimentos, lutos, diagnósticos sombrios traições, enganos, decepções etc.

Nestes momentos, tenho dito, parece que uma mão invisível tem o controlo remoto da memória e, exatamente aí, aperta a tecla “pause”! A sensação é que a imagem congela. O ruim não passa, não vai embora!

Queridos(as), Jeremias escreveu a expressão acima no mais duro e tenebroso momento da nação e por consequência da sua própria vida! Aí vem o segredo maravilhoso que ele nos descreve! Trazer à memória o que nos pode dar esperança não é a memória que comanda você, é você que comanda a memória!

O contrário exige avaliações psicológicas!! Ele, o profeta nos dá a receita: veja o que ele fez:

1-Lembrar que as misericórdias do SENHOR se renovam todas as manhãs!

É garantia de DEUS, não depende de mim ou de você! Quando você desperta, as misericórdias do SENHOR, já foram renovadas sobre todos nós! É diária, infindável e garantida.

2-A grandeza da fidelidade de DEUS (esta é a outra coluna da renovação da mente! DEUS é fiel diz a bíblia que “ainda que sejamos infiéis ELE permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo!! A fidelidade de DEUS nos garante a renovação diária das suas promessas e misericórdia.

3- “A minha porção é o SENHOR!

A fatia que lhe cabe no meio da destruição, não é o que os seus olhos vêem, é o SENHOR da sua vida! É como se Jeremias dissesse: “Está péssimo, a destruição é grande! Mas a palavra final não é do caos e sim DO SENHOR MEU DEUS! ELE prometeu e é fiel para cumprir! ELE é a minha porção!

Queridos e queridas, nós temos a opção de direcionar o olhar e o coração para onde desejarmos.

Uns fixam o olhar nas desgraças, nas tragédias, nos monturos! Outros, com as lentes da fé miram a GLÓRIA DE DEUS e estes dizem “a minha porção é o Senhor e não o monturo”!! São chamados de sonhadores, loucos, visionários, alucinados etc. Mas, (GLÓRIA A DEUS) estes estarão no pódio da vitória para todo o sempre!!!

Não sou um teórico neste assunto! Vivi esta verdade e a minha alma salta de gratidão e louvor.

Tenho alimentado e alimentarei sempre a minha memória com a certeza que NELE sou vitorioso e todas as suas promessas são mais atuais que o jornal de amanhã!!

Dom Alexandre Ximenes é bispo da Igreja Episcopal Carismática e Catedral da Reconciliação