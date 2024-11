Viver em Família – FEP 120 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

CHRISTIANE AUSSOURD

Família, uma palavra que, geralmente, traz em seu sentido um profundo e importante significado. No grupo familiar iniciam-se os primeiros aprendizados. Nele, é apresentado o mundo, são passadas noções sobre direito, deveres, respeito, hierarquia, assim como valores, rituais, crenças. Esses conteúdos assimilados, apreendidos e vividos em família, vão formando a visão de si mesmo, do outro e do mundo, a qual levamos para a vida social.

Cada núcleo familiar apresenta uma dinâmica diversa que se manifesta no desempenho de papéis e funções, em suas interrelações, em padrões de comportamento diante das necessidades e desafios, sejam eles pessoais, do grupo em si, ou do meio social. Essa dinâmica varia em conformidade às situações experimentadas por cada membro nos seus diferentes ciclos de vida e fases que esse grupo familiar vai experienciando.

Vivenciam-se situações permeadas de emoções, de sentimentos que se entrelaçam numa rede invisível, de sentidos e significados, de vínculos, de afetividade e até em alguns casos, apresentam-se “fios” desgastados, até mesmo desconectados, obstruídos ou que se conflitam impedindo uma conexão em que a comunicação flua de forma clara e acolhedora, dificultando o entendimento, afetando todo o sistema familiar com possíveis impactos nas diversas áreas da vida de cada indivíduo.

Portanto, ao buscar uma vida de mais qualidade e bem-estar, além do olhar para si mesmo, na busca do autoconhecimento, diante das diversas interações, percebe-se a necessidade urgente de atenção e zelo constante na manutenção dessa rede de relações familiares, pois nos serve de apoio, de suporte, nos alimenta internamente e reciprocamente principalmente, nas situações desafiadoras.

Então, como dar a devida atenção à vida em família e melhor detectar desvios, lacunas, desgastes das relações? Quais decisões e atitudes precisam ser tomadas em momentos delicados em família? Como fazer e acompanhar o que é preciso, envolvendo a todos os membros de forma equilibrada? Como agir com firmeza e ao mesmo tempo com amorosidade para consigo mesmo e também para com o outro?

Em se tratando de “família”, inúmeras perguntas nos assaltam e muitas nos abalam a segurança de como, onde, quando e o que fazer em determinadas situações. Com certeza, é um tema que abrange e toca, intensamente, a todos nós.

Diante disso e considerando os princípios espíritas, que postulam: a perspectiva de que Deus é “Inteligência Suprema - Causa Primária de Todas as Coisas”, Pai Amoroso, que Jesus nos ensina a implantar em nosso coração; a imortalidade da alma que se manifesta na pré-existência, e sobrevivência dos Espíritos; na reencarnação; na comunicabilidade dos Espíritos; na pluralidade dos mundos habitados, onde exercitamos as experiências rumo ao aperfeiçoamento, a Federação Espírita Pernambucana (FEP), nesses 120 anos de vida, como “Lar Espírita”, no sentido maior de família universal em que todos somos filhos do mesmo Pai, acolhe em todas as suas atividades, todos que a procuram, indistintamente, oferecendo apoio e orientações pautadas nos princípios doutrinários espíritas e no Evangelho do Mestre Jesus.

Tendo em vista a relevância das questões familiares, especificamente, encontra-se nessa Instituição Federativa, o Departamento da Família (DEFAM) que, desempenha de forma integrada e transversal com as demais áreas, procurando, em suas atividades, destacar a importância da família na sua função educadora e regeneradora promovendo ações que valorizem e fortaleçam as relações familiares. Busca ainda, conduzir esforços no acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação a todos que frequentam ou trabalham voluntariamente na Instituição.

A nível estadual como Área da Família, coordena ações que abrangem instituições espíritas oferecendo subsídios e apoio para o acolhimento às famílias. Para isso promove encontros, seminários, palestras, oficinas, formações, estudos, entre outras atividades pautadas na amorosidade, na Educação do Ser Imortal que verdadeiramente somos, atendendo aos nossos questionamentos mais íntimos, ultrapassa o “viver sob o mesmo teto”, transcende, refletindo em ações mais conscientes perante a Vida Maior promovendo a construção de um mundo melhor.



Christiane Aussourd é diretora do Departamento da Família (DEFAM) da Federação Espírita Pernambucana (FEP)