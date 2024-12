Natal sem Natal ?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

REVERENDO MIGUEL COX

“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam”. João 1:11

É muito importante o aniversariante estar presente na comemoração do seu aniversário. É possível, também, que por um motivo superior, depois de toda a festa preparada, o aniversariante esteja ausente e os convidados festejem mesmo na sua ausência. Vamos imaginar que o aniversariante venha de avião e o seu vôo seja cancelado por questões climáticas, bem, os convidados irão entender e não vão deixar de cantar os seus parabéns, tirar fotos e degustar dos petiscos preparados. No entanto, a presença do aniversariante é sempre importante e natural. Proibir, excluir ou não desejar a presença do aniversariante é que seria estranho e bizarro, concorda?



Porém, isso tem sido recorrente no caso de Jesus Cristo. Quantos natais serão celebrados sem a sua presença este ano? Mesa farta, troca de presentes, abraços calorosos, música para alegrar o ambiente, e tantas outras coisas, mas, Jesus Cristo não está presente. Ele poderia estragar a nossa festa, afinal, toda esta festa não é para ele, mas para nós mesmos. É assim, infelizmente, o Natal de muitos. A porta que se abre para todos, se fecha para Jesus Cristo!

Este foi o sentimento do apóstolo João que escreveu com muita tristeza no seu coração: “os seus não o receberam”! Portas fechadas para Aquele que fez todas as coisas, que se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus que se sacrificou naquela cruz de extrema tortura para ser o nosso Bendito Salvador!

Natal sem Cristo não passa de mais um carnaval pagão. Na verdade, em dezembro, já se antecipa, com muita euforia, o carnaval de fevereiro. Algumas emissoras de rádio e tv exibem programas e músicas neste propósito de desviar a atenção do Natal para o carnaval. A meu ver, jamais deveria ser assim. Cada época tem a sua ênfase peculiar e deveria ser respeitada por todos. Contudo, o Natal de Jesus Cristo não deixa de ter o seu brilho. A sua importância é cada vez mais evidente na vida daqueles que o acolheram nos seus corações e faz dele o modelo a ser imitado nas suas vidas.



Jesus não precisa de comemorações para ser o que Ele é, somos nós que nos alegramos e festejamos a sua indispensável importância nas nossas vidas. Ele é o Senhor da Vida, o Soberano dos reis da terra, o Criador de todas as coisas e de todos nós (toda a sua estrutura física e espiritual foi criada por ele), Ele é o Alfa e o Ômega (Aquele que inicia e que conclui todas as coisas), Ele é o Verbo que se fez gente no ventre de Maria e habitou entre nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e detentor de tantos outros títulos que Lhe são atribuídos nas Sagradas Escrituras…

A Sua vinda ao mundo teve dois objetivos principais: proclamar o amor de Deus por todos nós e perdoar os nossos pecados pelo Seu sacrifício na cruz. São duas verdades indispensáveis para cada um de nós. Ao receber o amor e o perdão de Deus temos plena comunhão eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A importância de Ele vir a nascer em nossos corações é tão grande quanto o seu nascimento em Belém da Judéia a dois mil anos atrás. O Filho de Deus que Maria acolheu no seu ventre, é o mesmo que acolhemos no nosso coração.



Festeje o Natal de Jesus com Jesus. Não o deixe do lado de fora, convide-o e verá a agradável diferença que isso fará na sua vida e na de sua família. Esta é uma época propícia para repensarmos o quanto estamos perto ou distante do Salvador e nos reconciliarmos com Ele!



“Veio para o que era seu, o os seus O Receberam”, porque todos que o receberam se tornaram filhos de Deus por crer no seu Nome! O Natal pode começar agora no seu coração!

Rev. Miguel Cox é mestre em teologia pastor evangélico