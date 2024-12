JESUS – O PEDAGOGO DO AMOR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nenhuma figura da história universal influenciou e influencia, ainda hoje, todas as áreas do conhecimento humano, como lembra Joanna de Angelis

UBIRAJARA EMANUEL

TAVARES DE MELO

Foi na Palestina, há mais de 2.000 anos, nos tempos de Herodes, Pilatos, Caifás e César, que um homem, nos seus trinta anos aproximadamente, saiu da humilde cidade de Nazaré para anunciar ao mundo uma nova mensagem de amor, fé e liberdade. Este homem, chamado Jesus, dividiu a História em antes e depois do seu nascimento. E embora tenha sido, e ainda seja, o homem mais importante que já habitou entre nós, sua vida não foi retratada claramente e ainda hoje pairam dúvidas se nasceu em Belém ou em Nazaré, bem como persiste a indagação de por onde teria andado dos 12 aos 30 anos. 4



Falava o aramaico, a língua do povo hebreu. Curava os doentes, libertava os que se encontravam sob o jugo de obssessões. Falava de bem aventuranças para os pobres e humildes e anunciava um reino, o reino dos céus. Andava, quase sempre, acompanhado de um grupo de discípulos, mas também atraía multidões de sofredores. Entre estes, podiam-se encontrar camponeses e letrados, cobradores de impostos, protitutas...



Era carpinteiro, como o pai. Nunca viajou mais de 300 quilômetros do lugar onde morava. Não há registro de que tenha frequentado uma escola ou um templo, embora tivesse pregado nas sinagogas. Não escreveu nenhum livro. No ministério da sua doutrina, não teve um lar, mas se hospedava na casa dos seus discípulos ou de pessoas do povo. Foi preso, torturado e, por fim, crucificado como vil criminoso. No entanto, sua história está retratada em milhares de obras, tamanha a força da sua doutrina e, sobretudo, do seu exemplo de amor à humanidade, que o transformou no primeiro e maior pedagogo do amor.

Nenhuma outra figura da história universal influenciou e influencia, ainda hoje, todas as áreas do conhecimento humano. Como nos lembra a veneranda Joanna de Angelis; “Todo o seu apostolado de amor foi de enobrecimento. A mulher desprezada e em aviltamento ofereceu as mais belas expressões de sua mensagem. Consolou e atendeu a mulher Cananéia, prodigalizando o equilíbrio a filha endemoniada. Hanah, a sogra de Pedro recebeu-lhe o passe curador, ofereceu a viúva de Naim o filho considerado morto. Movimentou os membros paralizados de Natanael, descido pelo telhado, e revelou aos discípulos de Batista os sinais que o identificaram como o esperado.

Milhares de almas receberam a paz e a saúde de suas mãos, os demônios submetiam-se a sua voz e o mar respeitou a ordem Dele. Ainda assim, nenhuma voz se ergueu em seu favor no seu julgamento. Aqueles que dele receberam e o aplaudiram na entrada de Jerusalém as vésperas, esqueciam-no.” Augusto Cury em seu notável livro O MESTRE DOS MESTRES descreve quem é Jesus: “A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória: do seu nascimento à sua morte. Ele abalou os alicerces da história humana por intermédio da sua própria história.”



Ubirajara Emanuel Tavares de Melo,É advogado e membro do Neil e Autor da Obra NUNCA MORRERREMOS publicado pela Editora- ubirajara@advtm.com.br