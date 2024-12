Jubileu 2025, vivência eclesial

DOM GENIVAL SARAIVA



Sob o olhar cristão, tudo que diz respeito à vida humana, à realidade social e à natureza pode ser lido com as luzes da transcendência divina e com as lentes da ciência, no tempo e no contexto em que acontecem. Nada acontece por acaso, cabendo à pessoa usar sua inteligência para compreender fenômenos humanos, sociais, naturais, materiais sob a ótica da revelação, para os que creem, e da ciência, para quem crê e para quem não crê. O ato de crer está na esfera do divino, do espiritual, do religioso; quem recorre à ciência procura identificar o porquê de tudo, valendo-se, racionalmente, de investigações, de pesquisas e de outras vias. Convém reafirmar, com segurança, que não há oposição, contraposição entre fé e ciência. Conteúdos de fé como, por exemplo, a transubstanciação do pão no Corpo e do vinho no Sangue de Cristo, na celebração da Santa Missa, não são compreendidos pela relação de causa e efeito que é, precisamente, o modus operandi da ciência. O conhecimento da ciência não alcança esse fenômeno, por estar na esfera da transcendência, mas também não tem argumentos fundamentados para negá-lo. Em que consiste a transcendência? “a tradição judaico-cristã e islâmica está baseada na noção de um Deus transcendente, ou seja, uma entidade primeira e separada da matéria que foi responsável por criar a matéria. Para o cristianismo, porém, a figura de Jesus Cristo é a personificação imanente do Deus transcendente.” O Jubileu de 2025, instituído pelo Papa Francisco através da Bula Spes non confundit – a esperança não engana’ (Rm 5, 5), celebra os 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, o Deus que se humanizou, que assumiu a condição humana em tudo, exceto no pecado. (cf Hb 4,15-16) Esse evento, em si, não é um ato objeto da fé cristã, mas, como se lê na Bula pontifícia, faz parte da História da Igreja. A ciência reconhece Jesus como marco divisor da história. “A vida de cada pessoa se divide exatamente como se divide a história universal; ‘antes de Cristo’ e ‘depois de Cristo’.” Por conseguinte, sob o ângulo da ciência, Jesus é visto e lido pela história, como muitas pessoas, através dos tempos.

A respeito do Jubileu de 2025, – “a esperança não engana” –, escreve o Papa: “Sob o sinal da esperança, o apóstolo Paulo infunde coragem à comunidade cristã de Roma. A esperança é também a mensagem central do próximo Jubileu, que, segundo uma antiga tradição, o Papa proclama de vinte e cinco em vinte e cinco anos. Penso em todos os peregrinos de esperança, que chegarão a Roma para viver o Ano Santo e em quantos, não podendo vir à Cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vão celebrá-lo nas Igrejas particulares. [...] Que o Jubileu seja, para todos, ocasião de reanimar a esperança! A Palavra de Deus ajuda-nos a encontrar as razões para isso. Deixemo-nos guiar pelo que o apóstolo Paulo escreve precisamente aos cristãos de Roma.” O Papa Francisco determinou que o calendário do Jubileu de 2025 seja vivido em Roma e nas Dioceses do mundo católico, com efetiva observância de eventos e datas: “Sustentado por tão longa tradição e certo de que este Ano Jubilar poderá ser, para toda a Igreja, uma intensa experiência de graça e de esperança, estabeleço que a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, seja aberta a 24 de dezembro do corrente ano de 2024, iniciando-se assim o Jubileu Ordinário. No domingo seguinte, 29 de dezembro de 2024, abrirei a Porta Santa da minha catedral de São João de Latrão, que celebrará, no dia 9 de novembro deste ano, 1700 anos da sua dedicação. Posteriormente, no dia 1 de janeiro de 2025, Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, será aberta a Porta Santa da Basílica Papal de Santa Maria Maior. Por fim, no domingo 5 de janeiro de 2025, será aberta a Porta Santa da Basílica Papal de São Paulo Fora dos Muros. Estas últimas três Portas Santas serão fechadas no domingo 28 de dezembro do mesmo ano. Estabeleço ainda que, no domingo 29 de dezembro de 2024, em todas as catedrais e concatedrais, os Bispos diocesanos celebrem a Santa Missa como abertura solene do Ano Jubilar, segundo o Ritual que será preparado para a ocasião. Quanto à celebração na igreja concatedral, o Bispo poderá ser substituído por um Delegado, propositadamente designado. A peregrinação, desde a igreja escolhida para a concentração até à catedral, seja o sinal do caminho de esperança que, iluminado pela Palavra de Deus, une os crentes. Durante o percurso, leiam-se algumas passagens deste Documento e anuncie-se ao povo a Indulgência Jubilar, que poderá ser obtida segundo as prescrições contidas no mesmo Ritual para a celebração do Jubileu nas Igrejas particulares. Durante o Ano Santo, que terminará nas Igrejas particulares no domingo 28 de dezembro de 2025, zele-se para que o Povo de Deus possa acolher, com plena participação, tanto o anúncio de esperança da graça de Deus, como os sinais que atestam a sua eficácia.”

A essa altura do ano litúrgico, com a linguagem própria do Advento, é muito apropriado lançar-se um olhar retrospectivo sobre a vivência celebrativa e pastoral das comunidades, em vista da confirmação/manutenção de tudo que foi realizado, positivamente, ou, se for o caso, assumir a atitude corajosa e responsável de “mudar o que deve ser mudado”, no processo da evangelização. Com efeito, enxergar horizontes de esperança faz parte missão profética da Igreja. As atividades e eventos programados para 2025, necessariamente, devem conter iluminações, luzes, ações e orações que assegurem aos fiéis, “peregrinos da esperança”, o cultivo da espiritualidade do Jubileu de 2025, diante das penumbras da caminhada cotidiana.



Dom Genival Saraiva é bispo Emérito de Palmares-PE