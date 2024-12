Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Celebrar os 35 anos da Obra de Maria, dias 17, 18 e 19 de janeiro- 2025, na Arena Pernambuco e no Teatro Guararapes, é uma renovação do "sim"

Obra de Maria: 35 anos de evangelização global

GILBERTO GOMES BARBOSA

Quando tudo começou, era apenas uma inspiração silenciosa, um chamado suave no coração. Não sabia onde nos levaria, mas confiei no chamado. Demos o primeiro passo com Maria ao nosso lado, ela que sempre nos ensinou a dizer “sim” mesmo sem entender todos os caminhos. Hoje, 35 anos depois, vejo com clareza que não éramos nós conduzindo esta obra. Era Deus, tecendo com Suas próprias mãos uma história de amor que alcançou o Brasil e o mundo.



Celebrar esses 35 anos com louvor, nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2025, em Recife, na Arena Pernambuco e no Teatro Guararapes, é um retorno às origens, uma renovação do “sim” de cada voluntário, de cada missionário, de cada alma tocada por essa obra que pertence a Deus e a Maria. Grandes vozes como Frei Gilson, Irmã Kelly Patrícia e Padre Fábio de Melo estarão conosco, mas o verdadeiro protagonista desta celebração é o próprio Cristo, que caminha conosco desde o início.



Eu olho para esses anos e vejo milagres. Vejo mais de 5 mil corações que disseram “sim” ao serviço, mais de 5 mil mãos estendidas aos que mais precisavam, e milhões de vidas transformadas pelo amor. Não foram caminhos fáceis, mas Maria nos ensinou a perseverar, a confiar no silêncio e a caminhar na escuridão, seguros de que Deus nos guiava.



Essa celebração será um cântico de gratidão. É como olhar para uma longa estrada e ver que, em cada curva, em cada pedra, havia um propósito maior. Não foi apenas uma história local, mas um chamado que cruzou oceanos, que ressoou nos corações de pessoas de diferentes culturas, línguas e nações. Uma obra que não conhece limites porque é sustentada pelo infinito amor de Deus e de Maria, nossa mãe.

Nesses dias vamos celebrar a essência do que somos. Unidos, renovaremos nosso compromisso de sermos luz, de sermos sinais vivos de que Deus continua agindo no mundo, através de pequenos “sins” que, somados, se tornam um movimento que transforma vidas e renova esperanças.

Deus confiou em nós, e Maria caminhou à nossa frente. Hoje, celebramos não apenas os 35 anos de uma obra, mas uma missão que continua a ecoar na eternidade. E assim, com fé renovada e corações agradecidos, seguimos em frente, prontos para dizer mais uma vez: “Eis-nos aqui, Senhor. Faça-se em nós a Tua vontade.”



Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Comunidade Católica Obra de Maria.