Jesus Espírita

CARLOS EDUARDO POLONIO

Muitos nos perguntam se o Espiritismo acredita em Jesus Cristo como Senhor e Messias e se surpreendem quando respondemos que sim, e que Jesus é o nosso modelo, guia, maior exemplo de conduta e o máximo da perfeição moral que nos aproxima de Deus.

Quando Jesus decide, com autorização de Deus, descer ao planeta Terra, corporificando-se como homem, o fez para relembrar aos seus irmãos, encarnados no mundo, os porquês de seus destinos e aquilo que é necessário para o reencontro de cada um consigo na busca do Reino de Deus. Ele veio nos relembrar o caminho a percorrer e no Sermão do Monte definiu as linhas de conduta, as práticas no bem e os comportamentos na direção de Deus. Mostrou-nos pureza e humildade com suavidade e paz, justiça e esperança com fé, caridade e alegria.

Acreditamos, a partir da revelação dos Espíritos, que existe uma comunidade de Espíritos puros e perfeitos, encarregados por Deus pela construção dos mundos. Jesus é o construtor do planeta Terra (Angelis, 1996) tornando-se seu governador espiritual. Segundo os Espíritos, ele foi designado por Deus para dirigir os destinos de todos os seus irmãos. Nessa “comunidade de Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, conservam-se as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, e Jesus é um dos seus membros divinos[…]” (Emmanuel, 1938).

O Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, chama Jesus de “o Divino escultor”. Pois, para ele, Jesus “operou a escultura geológica do orbe terreno, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizou o cenário da vida indispensável à existência dos seres do porvir e definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura”. Para a ciência, a Terra tem, aproximadamente, 4,5 bilhões de anos. Então, se pode concluir que Jesus Cristo é Espírito puro, perfeito e evoluído, muito antes de a vida se apresentar no planeta (Ângelis, 1996).



Para o Espiritismo, Jesus é o exemplo da perfeição máxima possível neste mundo, pois mesmo sendo perfeito, não aceitou o título de Bom, afirmando que Bom era somente Deus, numa demonstração irretocável de humildade e submissão ao Pai criador. Tem consciência de seu valor e papel, e assim autodefine-se como o caminho, a verdade e a vida. Não acreditamos num Jesus de chicote na mão, de mãos levantadas no ar a corrigir os vendilhões dos templos. Acreditamos no Jesus que afirma que, com ele, o fardo é leve e o jugo é suave.

Jesus é para nós um exemplo, pois, como todos os filhos de Deus, foi criado simples e ignorante, seguiu sua jornada de crescimento pessoal até alcançar a iluminação – a perfeição, a pureza. Ele “que havia superado seus obstáculos, veio demonstrar que é possível viver a razão existencial da reencarnação conforme estabelecido” (Ângelis, 2024).

Acreditamos no Jesus que afirma ao coletor de impostos que à noite vai à casa dele jantar. Acreditamos no Jesus que ensina aos apóstolos as lições de fé e abnegação da mulher pecadora que lavou seus pés e os secou com os próprios cabelos. Acreditamos no Jesus que ao invés de limitar-se à família consanguínea, amplia os horizontes da Fraternidade afirmando: “estes são minha mãe e meus irmãos”. Acreditamos no Jesus que afirma ser necessário nascer de novo para entrar no Reino dos Céus, assim como disse que é necessário nascer da água e do Espírito.

Na verdade, não há um Jesus Espírita. Jesus é para nós o mesmo que para todos os cristãos. Ele nos ensina como assumir as responsabilidades e construir o próprio futuro vivendo uma vida mais feliz neste mundo, no agora, amando a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros como ele nos amou, independente de religião, onde permanecemos todos irmãos.

Ave, Cristo! Nós, os Espíritas, também te reconhecemos…

Ave, Cristo! Nós, os Espíritas, também te agradecemos…

Ave, Cristo! Nós, os Espíritas, também te amamos…