Olhando o Mundo Pelos Óculos da Fé

Por: Rodolfo Carneiro

Você já ouviu falar em cosmovisão? Esse termo é bastante utilizado na filosofia, na ciência e na religião para descrever a maneira particular como cada pessoa percebe o mundo. Uma forma simples de entender esse conceito é pensar na cosmovisão como a lente pela qual enxergamos o mundo!

A metáfora das lentes ou dos óculos é muito eficaz para essa compreensão. Se alguém usa óculos com lentes cor-de-rosa, certamente verá o mundo todo rosa; mas se as lentes forem azuis, tudo parecerá azul. Da mesma forma, quando enxergamos a vida através das lentes do pessimismo, da desmotivação ou da falta de força para enfrentar desafios, corremos o risco de permitir que essa visão negativa guie as nossas ações.

Por exemplo, quem olha o mundo pelas lentes da depressão vê a vida sem cor, sem brilho e sem perspectiva. Parece que nada mais faz sentido, e até a vontade de viver vai deixando de existir. Já quem usa as lentes da ansiedade está constantemente preso ao futuro, esperando sempre o pior, acreditando que precisa controlar tudo à sua volta para evitar possíveis infortúnios.

Na perspectiva cristã, quando enxergamos a vida por lentes distorcidas, nossa fé se enfraquece. E quando a fé é abalada, nossa cosmovisão se torna limitada ao ponto de não vermos saída para as adversidades.

Dessa forma:

1.Olhamos para trás com desejo de voltar.

2.Olhamos para baixo com vergonha.

3.Olhamos para o lado buscando soluções desesperadas.

4.Olhamos para cima com desespero.

5.Olhamos para frente com medo do que está por vir.

No entanto, quando cultivamos uma espiritualidade real e verdadeira, somos convidados a enxergar a vida através dos óculos da fé. Isso transforma completamente a nossa cosmovisão! Quando fazemos essa troca de lentes, passamos a ver o mundo de maneira renovada, tendo como base os princípios bíblicos e os valores cristãos. Então:

1.Pela fé, olhamos para trás com maturidade. Já não desejamos voltar como uma forma de fuga, mas reconhecemos as bênçãos e aprendizados do passado. Lembramos de onde Deus nos tirou e confiamos que Ele (que é o Caminho), nos conduz para os melhores destinos.



2.Pela fé, olhamos para baixo com reverência. Se antes olhar para baixo era sinônimo de medo ou vergonha, agora significa a certeza e o reconhecimento do cuidado de Deus (Pai) por nós.

3.Pela fé, olhamos para o lado com generosidade. Passamos a perceber as pessoas ao nosso redor, compreendendo que Deus usa outras vidas para nos abençoar e que também somos chamados a ser bênção na vida dos outros também.



4.Pela fé, olhamos para cima com gratidão. Dessa forma lembramos que, mesmo diante de lutas, há motivos para agradecer. Assim enxergamos as derrotas, mas sobretudo as vitórias, e trocamos a dor da perda pela gratidão pelo tempo vivido.



5.Pela fé, olhamos para frente com esperança. Ainda que o futuro seja incerto, quando convidamos Jesus para dirigir os nossos passos, confiamos plenamente que Ele está no controle. A fé nos faz presenciar milagres.

Então ao olharmos para trás, para baixo, para o lado, para cima ou para frente... Com os óculos da fé, veremos o cuidado constante de Deus por nós! O que você está esperando para trocar de óculos?

Rodolfo Carneiro é pastor da Igreja Episcopal Carismática Catedral da Reconciliação