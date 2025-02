Fora da caridade não há felicidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

JOSÉ EDSON FURTADO MENDONÇA

“Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos; ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos te visitar? E, respondendo o Senhor, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes isto a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. (Mt 25: 37- 40)

Allan Kardec dedica todo o cap. XV, de O Evangelho Seg. o Espiritismo, “Fora da caridade não há salvação”, a discorrer sobre a mais abrangente, excelente e completa virtude, explicando que a caridade está ao alcance de toda gente: do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, e sua aplicação independe de qualquer condição pessoal ou crença particular; todos os deveres do homem se resumem nesta máxima “Fora da caridade não há salvação”.

Já, Paulo de Tarso, o apóstolo que mais se identificou com a caridade, de tal modo compreendeu essa virtude maior, que a definiu admiravelmente, ao dizer que: mesmo quando se dominasse a linguagem dos anjos e a dos homens; tivesse o dom de profecia capaz de penetrar todos os mistérios; toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, doasse todos os seus pertences, entregasse seu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada se é.

Ademais, o mesmo Espírito Paulo, em memorável mensagem mediúnica, de 1860, contida no final do referido capítulo XV, de O Evang. Seg. Esp., assevera, com uma linguagem que só um ser que se entende perfeitamente com o próprio Jesus, o faria, dizendo: “Meus filhos, na máxima ‘Fora da caridade não há salvação’ estão encerrados os destinos dos homens, na Terra e no céu; na Terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz; no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a Terra da Promissão. Ela brilha no céu, como auréola santa, na fronte dos eleitos, e, na Terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: “Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si.

Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará... Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta: é necessária uma virtude ativa ... dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. O Espiritismo ensina que a máxima “Fora da caridade não há salvação” assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, consagrando também o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros.”

Finalizando por aqui, Paulo completa a sua mensagem afirmando que todos precisamos nos por a lhe perscrutar o sentido profundo e as consequências, a lhe descobrir, por nós mesmos, todas as aplicações... e conclui: “Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa.” Portanto, moldemos o nosso dia conformando as nossas ações ao governo da caridade.

José Edson F. Mendonça presta colaboração ao movimento espírita, como escritor, palestrante e membro do Instituto Espírita Gabriel Delanne, rua São Caetano, 220, Campo Grande - Recife/PE