Edificar e Vigiar!

DOM IVAN ROCHA

Hoje é domingo de carnaval. Alguns estão brincando nas festas; outros descansando e curtindo a família; e há ainda aqueles que aproveitam para participar de retiros espirituais. Para todos nós, cristãos, sem exceção, é importante entendermos que vivemos em constante batalha espiritual, e por isso, é mister aprendermos a “vigiar”.



Aos Efésios o Apóstolo Paulo ensina que lutamos continuamente contra forças espirituais. Não bastasse as consequências dos nossos próprios pecados e más escolhas, sofremos com os pecados dos outros que nos rodeiam. Somos impactados também por tragédias, guerras, epidemias etc…mas tudo isso, por pior que seja, não pode tirar das nossas vistas a verdade de que temos inimigos espirituais.



Isso me lembra a vida e testemunho de um grande líder do povo de Israel no Antigo Testamento chamado Neemias. Esse homem se dispôs a realizar uma grande obra (reconstrução dos muros de Jerusalém que haviam sido destruídos pelos Babilônicos) e sofreu enorme oposição.



A solução de Neemias para seguir edificando, mesmo em meio à oposição, nos inspira. Ele determinou que os trabalhadores servissem na obra com uma das mãos e com a outra mão segurassem uma arma para se protegerem e protegerem o povo. (Neemias 4:17, 18).



Só consegue edificar bem a vida, a família e o ministério, até o fim, quem compreende que tem que edificar enquanto vigia e batalha. As dificuldades naturais da vida são vencidas com trabalho, dedicação e suor. Mas há questões que são espirituais e para lidar com elas, são necessárias armas espirituais. (2 Coríntios 10:3-5)

Minha oração é que todos os cristãos, onde estiverem, lutem hoje com as armas espirituais da oração, da leitura bíblica, da obediência, da generosidade e da coragem de ser diferentes; que os nossos olhos espirituais estejam bem abertos para discernir a oposição; e que sigamos edificando e vivendo debaixo da boa mão do Senhor (Nm 2:18). Amém!



Dom Ivan Rocha é bispo da Catedral da Reconciliação - Igreja Episcopal Carismática do Brasil.