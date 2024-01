Em breve no Cinema o filme Nosso Lar

No domingo, dia 28 de janeiro, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove sessão especial do filme "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros". A exibição será às 19h, na Sala 05 do Cinépolis do Shopping Patteo, em Olinda. O ingresso individual, que custa R$ 20,00, já está à venda na Livraria Léon Denis, da FEP na Avenida João de Barros, 1629, no bairro do Espinheiro. O bilhete dará direito a um desconto na compra do combo "pipoca + refrigerante", que fica por R$ 29,90. "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros", traz no elenco, os atores Renato Prieto e Edson Celulari, que interpretam os Espíritos de André Luiz e Aniceto, respectivamente. A direção e roteiro do filme levam a assinatura de Wagner de Assis.

Músicas na Quaresma

Uma curadoria de repertório de músicas para missas e celebrações no tempo litúrgico da Quaresma deste ano é oferecida pelo setor de música da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB e vai de vai de 14 de fevereiro a 27 de março. O padre Jair Costa, assessor de música litúrgica da CNBB diz: “Os cantos que apresentamos, além de terem sido apresentados pela CNBB em várias quaresmas, têm as dimensões orante e dialogal, necessárias para os cantos da celebração Eucarística, principalmente a celebração dominical. O foco é na conversão pessoal e comunitária em vista da necessidade de abrir-se para uma mudança de vida”, reforça

Inteligência artificial

Francisco chama a atenção para quando “a inteligência artificial é utilizada em campanhas de desinformação que espalham notícias falsas e levam a uma desconfiança crescente relativamente aos meios de comunicação”. O papa diz ainda, “a grande quantidade de dados analisados pelas inteligências artificiais não é, por si só, garantia de imparcialidade. Quando os algoritmos extrapolam informações, correm sempre o risco de as distorcer, replicando as injustiças e os preconceitos dos ambientes onde têm origem. Quanto mais rápidos e complexos eles se tornam, mais difícil é compreender por que produziram um determinado resultado”



Lição de humildade

“Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça”. João 13:3-9



Cultos

Os horários de cultos na Igreja Presbiteriana das Graças são os seguintes: sexta-feira - 19h30; domingo - 8h - 10h e às 17h; Escola dominical às 8h30 - 10h

A Gênese

"A Gênese: Há 156 anos contribuindo com a ciência divina" será o tema da reunião pública que a Federação Espírita Pernambucana promove neste domingo, dia 21 de janeiro. Como palestrante, Ednar Santos, diretora do Departamento de Integração Federativa, da FEP. A sessão marca os 156 anos do livro 'A Gênese', quinta obra da Codificação Espírita, lançada por Allan Kardec no dia 06 de janeiro de 1868. A palestra comemorativa vai das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629, no bairro do Espinheiro, Recife). A programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (Instagram, YouTube e Facebook).

Missal Romano

Os membros da Presidência da CNBB encontraram-se com o papa Papa Francisco (@franciscus! Foi um momento de escuta e partilha sobre as realidades da Igreja no Brasil. Na ocasião os bispos apresentaram ao papa a versão final da tradução brasileira da terceira edição típica do atual Missal Romano. Nessa semana, de 8 a 12 de janeiro, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) cumpre a missão anual de visitar diferentes Dicastérios da Cúria Romana, no Vaticano. Esta é a primeira vez que a atual presidência participa dessa agenda

100 anos

Centro Espírita Bezerra de Menezes, com sede no bairro de Areias, no dia 09 de Março de 2024, estará completando 100 anos de fundação. Na programação elaborada haverá uma palestra comemorativa no referido dia, e no decorrer do ano de 2024 outras ações e eventos surgirão. .