Dom Paulo Jackson celebra a Santa Eucaristia na fazenda da Esperança

A Fazenda da Esperança masculina, Antônio Henrique foi inaugurada há seis anos, tem 36 pessoas acolhidas sendo cuidados de alcoolismo. No último domingo, o arcebispo dom Paulo Jackson foi celebrar com os membros da comunidade a Santa Eucaristia e lembrou a alegria de saber que Deus enviou seu filho Unigênito para lavar com seu sangue os nossos pecados e destacou a importância da fé. Os membros daquela comunidade tiveram uma manhã de sacramentos e confraternização, lembrando o tema da Campanha da Fraternidade deste ano: a amizade social.

Apoio às vítimas de enchentes

O padre Edicarlos, presidente da Comissão Missionária da Arquidiocese, após ter entregue as chaves da casa a Dona Carminha, na primeira quinzena de março, com ajuda do papa Francisco, diz que a Igreja está com portas abertas para socorrer as vítimas da tragédia e continua acompanhando mais de 1.500 (mil e quinhentas) famílias em todo o território da Paróquia Cristo Redentor. Entre as muitas necessidades desabrochadas desse episódio trágico, se encontra a construção e reforma das casas vitimadas pelas enchentes. O padre agradece ao papa Papa Francisco e a todos que se solidarizaram, por este gesto de amor tão bonito para conosco, que o seu testemunho inspire a você e a muitos outros irmãos.

A Semana na IPG

Às sextas feiras está muito movimentada na Igreja presbiteriana das Graças, com a juventude da IPG, com os adolescentes, casais e encontro dos Homens. Já as mulheres tem encontro nas segundas -feiras nas palestras sobre liderança feminina com os estudo da Bíblia à luz do Evangelho de Cristo.

Plaza e a Collab Entreluz

Ao longo deste mês de março, o Plaza Shopping contará com a presença especial da Collab Entreluz, uma iniciativa social de Olinda que tem como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade e mulheres com potencial empreendedor. Através do quiosque de responsabilidade socioambiental do mall, no piso L3, artesanato, costura criativa, laços, jogos pedagógicos, t-shirts e outros acessórios.

Pilatos na crucificação de Jesus

“Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado; mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo; mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César; qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da páscoa, e quase à hora sexta; e disse aos judeus: Eis aqui o vosso Rei.Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso Rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente entregou-lho, para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus, e o levaram”. João 19:10-16



Terço dos Homens

No mês que a Igreja recorda São José, a Canção Nova promove o Acampamento “Terço dos homens”, começou na última sexta-feira (15) e encerra-se hoje (17) em Cachoeira Paulista (SP). Houev inúmeros momentos de espiritualidade para os homens e contou com a participação de missionários da Comunidade Canção Nova e do presidente da Presidência Nacional da Família de Schoenstatt do Brasil, padre Wandemir Meister. O evento termina neste domingo com a missa no Santuário do Pai das Misericórdias, às 15h, presidida pelo padre Wandemir Meister.

Palestra Espírita

"Nem só de pão vive o homem". Este será o tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana promove neste domingo (17). Como palestrante, Lúcio Maranhão, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho). Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629, no bairro do Espinheiro, Recife), a programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (Instagram, YouTube e Facebook).





Papo Jovem

No sábado, dia 30 de março, a Federação Espírita Pernambucana promove o “Papo Jovem”. Organizado pelo Departamento de Infância e Juventude (DIJ), a Coordenação de Artes e o Departamento de Comunicação Social Espírita (DECOM) da FEP, o evento contará com a participação de André Siqueira, da Federação Espírita Brasileira (FEB). Em sua apresentação, ele abordará o tema “O papel da juventude na construção das redes sociais da Casa Espírita” e, depois, irá tirar as dúvidas dos participantes. Aberto aos jovens do movimento espírita, o encontro será realizado das 19h às 21h, no auditório do prédio de Evangelização da FEP na (Avenida João de Barros, 1629- Espinheiro. A inscrição, gratuita, deve ser feita acessando o link: https://forms.gle/emszp5zXsoKcbRxZ8.

Misericórdia

O bispo Staglianò fala acerca de "Fiducia supplicans", publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e sobre o significado pastoral das bênçãos e recomenda: “Agora começa, porém, para todos os pastores, a preciosa tarefa do discernimento teológico. Aqui podemos desfrutar de uma possível profecia doutrinária: no futuro, a ação pastoral