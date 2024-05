Evangelizar é Preciso reúne fiéis católicos na praia do Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi ontem (27) que a Arquidiocese de Olinda e Recife promoveu grande encontro com os fiéis católicos na praia do Pina, ao meio dia, para a 7ª edição do Evangelizar é Preciso evento que tem à frente o padre Reginaldo Manzotti. Houve momentos de oração, música e testemunhos de pessoas que receberam graças pela força da fé. Como atrações o padre Damião Silva e o padre João Carlos. Uma missa foi presidida pelo arcebispo dom Paulo Jackson, às 16h30, no altar montado sobre o palco. Em seguida, houve show com o padre Reginaldo Manzotti



“Até Jesus Voltar”

A Gravadora Canção Nova lançou este mês o clipe musical “Até Jesus Voltar”, hino do PHN 2024, de autoria do missionário Pitter di Laura. A letra dessa música foi inspirada nos temas das pregações do Acampamento PHN 2024, que acontecerá de 11 a 14 de julho, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). A música tem co-autoria de Carlos Tocco, missionário da Canção Nova, músico, compositor, e produtor artístico.

Sara e Tobias

Inspirado no casal bíblico Sara e Tobias o acampamento a Canção Nova promove um encontro de formação humana e espiritual para homens e mulheres, que começou dia 27 deste mês e encerra-se hoje com missa residida por Frei Gilson, às 15h no Rincão do meu Senhor. O encontro teve participação dos missionários da Comunidade Canção Nova: Antonieta, Elza Borges, Fábio Lira e Paula Guimarães, no Centro de Evangelização e dos cantores católicos Emanuel Stênio e Eliana Ribeiro.

Pentecostes

Será no dia 19 de maio o esperado pentecostes arquidiocesano no Geraldão. A expectativa é de reunir cerca de dez mil fiéis, clero, leigos e leigas, religiosos(as) na celebração litúrgica do Pentecostes. AS pessoas já podem adquirir camisetas à venda na Cúria (Av. Rui Barbosa, 409) e nas livrarias Vozes, Redentorista e Paulinas - por R$ 30,00. Com propósito de ajudar às obras sociais da Arquidiocese solicita-se levar 1 k de alimento não perecível.

Papa pede oração

Na última quarta-feira o papa Francisco pede paz para a Ucrânia, Palestina, Mianmar que estão em guerra, sem esquecer Israel sem também de Israel e Palestina, pedindo orações pelo Oriente Médio, por Gaza. E diz: “A guerra é sempre uma derrota, e os que mais ganham são os fabricantes de armas. Por favor, oremos pela paz; oremos pela atormentada Ucrânia: ela sofre muito, muito mesmo. Jovens soldados vão (para guerra) morrer... Oremos”.

Virtudes teologais

Ainda na audiência de quarta-feira o papa falou sobre as virtudes teologais como o grande antídoto para a autossuficiência. Francisco declarou que "no caminho rumo à plenitude da vida, que pertence ao destino de cada pessoa, o cristão goza de uma assistência particular do Espírito de Jesus Cristo. Ela realiza-se com o dom de três outras virtudes, puramente cristãs, mencionadas juntas nos escritos do Novo Testamento". Estas atitudes fundamentais, que caracterizam a vida dos cristãos, são a fé, a esperança e a caridade.

Estudo-oração - louvor

Uma forma de congregar os irmãos para oração, louvor e estudo da Bíblia na Igreja Presbiteriana das Graças, é a reunião de Pequenos Grupos, nas quartas e quintas-feiras a noite. São momentos de comunhão para jovens, adultos e crianças, que têm a oportunidade de estudar mais profundamente às Sagradas Escrituras.



“A verdade é a essência da Tua Palavra”!

Nunca em tempo algum alguém conseguiu achar um só erro no texto bíblico! não há na biblia um só erro! Há textos milenares submetidos a todo tipo de prova e aí estão vivos e atuais! Aleluiaaaaaaa! Dois componentes que só a palavra de Deus tem: Verdade e Eternidade! Dom Alexandre Ximenes