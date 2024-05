Em Verona o papa presidirá Arena da Paz – Justiça e paz se beijarão

Dia 18 deste mês o papa visita a Cidade italiana de Verona, véspera do Pentecostes. Na ocasião Francisco terá encontro com sacerdotes, religiosos, jovens e crianças, e com os detentos da Penitenciária de Montorio. O papa também presidirá o encontro "Arena da Paz - Justiça e Paz se beijarão" e, depois celebrará uma missa no Estádio Bentegodi. Com relação a visita do papa o bispo diocesano Domenico Pompili, diz:"Verona é terra de encontro de povos, de diálogo ,de confronto e, especialmente nestes tempos difíceis, a paz pode florescer”

Artes e Religião

Segue até o dia 11 de maio a exposição “Vida sobre tela”, do artista plástico Cláudio Paschoal. A mostra ocorre no ateliê do artista, no bairro do Poço da Panela, e apresenta mais de 20 obras revelando as experiências do pintor em sua jornada artística, além de ser um convite para refletir sobre Artes e religião a existência do belo em todas as coisas. Membro da Comunidade dos Viventes, voluntário do pelo Projeto Vincular, que atende pessoas em situação de rua, Cláudio ressalta a fé e espiritualidade nas criações. Essa é a primeira exposição individual do artista. A entrada é gratuita.

Agenda X celebração de 40 anos

A presidente Ana Flávia Bretas de Vasconcellos, empenhada ,com toda diretoria, em montar uma extensa programação comemorativa para os 40 anos da Fundação Terra, ao longo deste 2024, a partir de data festiva, em 8 de setembro. E uma ideia será a realização de uma missa campal na Praça Virgínia Guerra , em Arcoverde, celebrada por um convidado e reunindo os padres daquele município e do Cariri ( Ceará).

Ação representativa

Integra também a agenda da Fundação Terra, apresentações culturais dos projetos em andamento nas áreas de atuação da entidade – Saúde, Educação e Social , desfile cidade com a participação jovens e adultos ali atendidos, país dos alunos, além de representantes das comunidade da Rua do Lixo ( Arcoverde) e Malhada (Bahia) onde tudo começou.” Estamos aglutinando forças para que essas ações aconteçam. Precisamos de apoio e de colaborações”, destaca Bretas.

Conversa no espírito

Os padres jesuítas Juan Antônio Guerrero Alves e Óscar Martín López lançaram na última ter-feira o livro “A Conversa no Espírito – A arte do discernimento e a prática da sinodalidade” (Livraria Editora Vaticana). O prefácio é do papa Francisco. O volume já foi ano passado em espanhol com o título “Conversación espiritual, discernimiento y sinodalidad” (Editorial Sal Terrae, Grupo de Comunicación Loyola).

Lutero Rocha

O Projeto Memória Presbiteriana é uma parceria da Curadoria Nordeste da IPB com o Seminário Presbiteriano do Norte (SPN). Seu objetivo é resgatar e preservar a história dos pastores que se formaram no SPN, os quais se encontram espalhados em diversas regiões do Brasil e até mesmo no exterior. O convidado dessa vez é o Rev. Lutero Rocha- Primeira Igreja Presbiteriana do Recife.

Os que julgam

“Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão”.

Esplendor

A música “Santo Esplendor”, de autoria da missionária Rogerinha Moreira, foi lançada nesta última sexta-feira (03.05) pela gravadora Canção Nova. A composição estará disponível em todas as plataformas digitais, e foi apresentada pela cantora num show durante o Acampamento Mariano, nesse mesmo dia, às 21h. em Cachoeira Paulista na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). O clipe da música foi gravado em Valinhos, uma localidade de peregrinação.



Ressuscitados com Cristo

A Assembleia Legislativa de Pernambuco, atendendo requerimento do deputado Joaquim Lira e aprovado em assembleia, foi transcrito nos Anais da Casa, o artigo do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, com o título de “Páscoa: ressuscitados com Cristo”. Este texto foi publicado na página de Religião do Jornal do Commercio dia 31 de março último.

Reunião de oração

Chegou maio e a Igreja Presbiteriana das Graças iniciou o mês com reunião de oração realizada ontem, pela manhã, com membros e convidados para louvar, agradecer e fazer e fazer seus pedidos. Momentos de comunhão e aproximação com o Senhor, Foi seguido de café da manhã.

Pensar

FILOSOFIA: CONSTRUINDO O PENSAR, volume único, Dora Incontri e Alessandro Cesar Bighetto, 3ª. edição, São Paulo, Escala Educacional, 2010, 448 p. indicado por pelo professor Fernando Gonçalves que diz : “Somente através de um efetivo saber pensar poderemos dar sentido à nossa existência, individual e coletiva, evitando caminhar como simples manada, sempre ruminando”.