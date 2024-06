Celebrações religiosas na Capela Nossa Senhora das Graças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Capela Nossa Senhora das Graças tem aval da Igreja Católica para funcionar com celebrações religiosas. E já ergue o título de espaço mais procurado em Pernambuco para casamentos religiosos. Além disso, a capela realiza, com sucesso de público, sempre no primeiro e terceiro domingo de cada mês, missa, sempre ao meio-dia, aberta gratuitamente ao público interessado.

Seminário Presbiteriano do Norte

Em bela solenidade, na última quarta-feira, foi entregue ao Seminário Presbiteriano do Norte o restauro do casarão que faz parte do SPN. O piso e a pedra do piso são de fabricação alemã do século XVII. O presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Rev. Roberto Brasileiro foi recebido pelo presidente do Seminário Rev. José Roberto de Souza, na presença de autoridades, pastores e convidados. Aos colaboradores foram placas comemorativas feitas com material do restauro.

Francisco e as Crianças

Na I Jornada Mundial das Crianças o papa respondeu a pergunta de uma criança da Indonésia disse: "Se eu pudesse fazer um milagre, qual milagre eu faria? É fácil: que todas as crianças tenham o necessário para viver, comer, brincar, ir à escola. Este é o milagre que eu gostaria de fazer". A JMC foi no Estádio Olímpico de Roma, há poucos dias.

Religiosos do Brasil

Encerra-se hoje (2), em Fortaleza -CE, o Congresso Nacional dos 70 Anos da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional). O evento reunirá mais de 800 participantes de várias regiões do Brasil e se destaca sob o tema "Memória, Mística, Profecia e Esperança", oferecendo um espaço para celebração, reflexão e perspectivas futuras.

Acampamento Canção Nova

Encerra-se hoje (2) o acampamento de Corpus Christi que começou na quinta-feira última na Canção Nova. Os missionários padres Ricardo Rodolfo, Roger Luis, Alex Freitas, e mais Pitter de Laura e Bruna Marta também estão na programação deste domingo que termina às 15h, com missa presidida pelo Frei Gilson.

Jesus o alvo

“Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus”. Filipenses 3: 10-1

Palestra espírita

“O amor é paciente - Cor. 13:4 será o tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana promove neste domingo (02). Como palestrante, Karla Júlia Marcelino, do Grupo Espírita Manoel Quintão. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro/Recife), a palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP

Autoestima

A Conferência das Mulheres, com o tema Autoestima e a Cruz, realizada no último fim de semana, na Igreja Presbiteriana das Graças, reuniu de mais de 600 mulheres na sexta-feira (24) à noite e no sábado (25). O conferencista foi o pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Planalto- Brasília, que destacou a importância de estarmos centrados (as) em Jesus para amadurecermos na fé, e compreendermos o valor da pessoa que somos para alcançarmos uma autoestima baseada nos princípios cristãos.

Apocalipse

O professor Fernando Antônio Gonçalves indica o livro “APOCALIPSE PARA TODOS”, de N.T.Wright, Rio de Janeiro, Thomas Nelson Brasil, 2020, 272 p. O autor britânico é considerado um dos cinco maiores teólogos do mundo e consegue comunicar sua compreensão do último livro da Bíblia de forma lúcida e espiritual. Escreveu livros muito comentados como “Jesus Histórico” e outro sobre o Apóstolo Paulo.

Poder e serviço

Em uma de suas meditações o padre João Carlos falou sobre a tentação do poder-prestígio, também presente no grupo de discípulos de Jesus. E enfatiza que Jesus exerceu o poder-serviço quando ensinou que veio não para ser servido mas para servir. E falou sobre o poder que oprime. E recomendou aos discípulos que entre eles não fosse assim. (Marcos 10-48)