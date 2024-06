Padre João Carlos prossegue em sua missão de Evangelizar 

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pe. João Carlos prossegue em seu serviço de evangelização com seus programas de rádio, as inciativas da AMA (Associação Missionária Amanhecer) e seus shows. Com um repertório vasto de músicas católicas, fez shows na última quinta-feira (6), em Paulista, na sexta, dia 07, em São Paulo, participou de Show de Solidariedade ao povo do Rio grande do Sul, na Rede Vida de Televisão. Ontem sábado (08) fez show em Tiúma, município de São Lourenço da Mata, área metropolitana do Recife, nos festejos de Santo Antônio. Amanhã (10) pe. João Carlos dirige o Encontro dos Ouvintes no Recife. Será no bairro da Várzea, na Paróquia de N. Sra. do Rosário, acolhendo relíquias do Beato Carlo Acústis.



Sagrado Coração de Jesus

Hoje (9), na Basílica do Sagrado Coração de Jesus no Colégio Salesiano, encerram-se as tradicionais celebrações do Sagrado Coração de Jesus., com missas às 07h, às 10h, às 17h, presidida pelo padre Délio e procissão às 18h. A missa das 19h será celebrada com padre José Inácio.

Encontro de Irmãos

Encontro dos mais fraternos ocorreu no último domingo no Ginásio de Esportes Pereirão em São Lourenço da Mata, para celebrar os 55 anos do Movimento Encontro de Irmãos, fundado por Dom Helder Camara, O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, presidiu a missa junto aos fiéis da comunidade e disse: “A proposta deste evento é rezar com os cristãos católicos unindo fé e palavra que ilumina a vida”.

Repensar e reciclar

Os festejos juninos chegam ao Plaza Shopping sintonizado com o Mês do Meio Ambiente. O Shopping vai realizar o Arraial do Plaza também hoje (9), no jardim do piso L2, a partir das 16h, com acesso gratuito. A programação conta com área Kids Sustentável e oficinas de xilogravura, além de brincadeiras com base nos pilares da sustentabilidade e seus 3 R’s - Reutilizar, Repensar e Reciclar. Alimentos não perecíveis serão recolhidos para doação à Casa da Criança Marcelo Asfora.

Na trilha da Cura

O Acampamento “Na Trilha da Cura”, da Comunidade Bethânia, começou sexta-feira e encerra-se hoje na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Com o tema central: “Encontro com Jesus: ‘Abriram-se os olhos e O reconheceram’” (Lc 24, 31), a programação traz pregações hoje (9) a partir das 8h40. Irmão Emanuel Maria, do Instituto Hesed, e Rafael Brito, missionário da Aliança de Misericórdia, também farão pregações no acampamento.

Sustentabilidade e Espiritismo

A Federação Espírita Pernambucana promove hoje (09), das 16h às 17h, reunião pública presencial, em seu auditório Lírio Ferreira,- Av. João de Barros, 1629- Espinheiro, Recife. O tema “Sustentabilidade ambiental como um valor espiritual” será apresentado por Mercês Almeida, do Centro Espírita Amor e Caridade, localizado no município de Carpina. A programação, que faz alusão ao “Dia Mundial do Meio Ambiente” , celebrado em 05 de junho, contará com interpretação em Libras e também será transmitida pelas redes sociais da FEP.

Perto está o Senhor

“Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”. Filipenses 4: 4-8

Francisco viaja

A próxima viagem internacional do papa Francisco será de 2 a 13 de setembro para a Indonésia, Papua Nova-Guiné, Timor-Leste e Singapura. A viagem à Ásia e à Oceania será a mais longa do pontificado já que vai atravessar quatro países de dois continentes por 12 dias.



Tempo de Cuidar da RS

Na última sexta-feira (7) houve programa especial, nos estúdios da Rede Vida na cidade de São Paulo/SP, com transmissão de emissoras de rádio e televisão de inspiração católica, que se uniram em favor das vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Foram reforçados os pedidos de doações para o PIX da Regional Sul 3 da CNBB.