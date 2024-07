Dom Paulo Jackson prepara-se para a festa de Nossa Senhora do Carmo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dom Paulo Jackson vai viver a festa de Nossa Senhora do Carmo pela primeira vez como arcebispo de Olinda e Recife. A festa da co-padroeira da cidade (o primeiro padroeiro é Santo Antônio) acontece na terça-feira, dia 16 deste mês. O arcebispo da AOR preside a missa campal no pátio da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, às 16 horas. A missa será transmitida, ao vivo, para todo o Brasil pela TV Evangelizar, emissora católica que pertence à associação do padre Reginaldo Manzotti.

Em Trieste

A 50ª Semana Social dos Católicos na Itália, em Trieste, começou na última quarta-feira, (3), e segue neste domingo (7) contando com a presença do papa Francisco. As ações estão desenvolvidas sob a temática de se promover uma participação livre e democrática para contribuir com o bem comum no país e a busca pela paz, sobretudo em vista de um ano eleitoral.

Mudanças nas Paróquias e Vicariatos

A chegada do padre Marcelo Marquer Júnior como ecônomo da Cúria mexeu na configuração das paróquias e vicariatos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Padre Marcelo era pároco de N. Sra. de Fátima, no Ibura, e vigário episcopal do Vicariato Ibura. As funções foram assumidas por outros padres: desde o início deste mês de julho. O pároco de Fátima é o padre Thiago Batista da Luz, que era de Amaraji e foi sucedido pelo padre Robson Pereira Lopes. O novo vigário episcopal do Ibura é o padre Edicarlos Alves, pároco da paróquia Cristo Redentor, no Jordão.

Perfeição

A partir da última sexta-feira (5) até este domingo está sendo promovido na Canção Nova, em Cachoeira Paulista-SP, o 1º Acampamento "Caminho de Perfeição". Este nome irá nortear as pregações e demais momentos de oração. Na sexta-feira (05), às 21h, teve show com a cantora Rogéria Moreira, da Canção Nova. A missa de encerramento hoje será presidida por Dom José Negri, ele fará uma pregação sobre o tema: “Obediência - Caminho de Perfeição.”

Liderança protestante-BR

O livro "Lideranças Protestantes Imigrantes no Brasil: ensaios biográficos", da Editora UFPE, foi organizado pelos historiadores: José Roberto, Carlos André e Paulo Julião. O livro conta com textos de especialistas na história do Protestantismo no Brasil, mostrando pesquisas de grande relevância para a historiografia nacional.

Acólitos ministrantes

Será em Roma de 29 de julho a 3 de agosto deste ano, a XIII Peregrinação internacional da Associação Internacional dos Acólitos Ministrantes, “Coetus Internationales Ministrantium” (CIM), que este ano terá por lema “contigo” (Is, 41,10). São esperados cerca de 50 mil ministrantes, acompanhados pelo presidente da CIM, cardeal Jean-Claude Hollerich, S.I., arcebispo de Luxemburgo.

Parnaso de Além-Túmulo

A Federação Espírita PE, promove neste domingo (7), das 16h às 17h, reunião pública presencial, em seu auditório Lírio Ferreira, na Avenida João de Barros, 1629, no bairro do Espinheiro, Recife. O tema “Parnaso de Além-Túmulo: O primeiro livro psicografado por Chico Xavier” será apresentado por Wilson Gomes, trabalhador voluntário da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. A palestra em comemoração aos 91 anos de lançamento da obra, também pode ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.

São José

O município de Abreu e Lima vai ganha mais um padroeiro que será São Bento que será entronizado co-padroeiro da cidade nesta quinta-feira, dia (11), pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson. A celebração ocorre às 19 horas na igreja matriz de São José, cujo pároco é o monsenhor Manoel Marques de Miranda. O primeiro padroeiro é São José.

Igreja em Ruínas

Em Abreu e Lima há sítio histórico, com uma igreja em ruínas. Ela foi construída em 1660 pela Ordem Beneditina em terreno do Engenho Jaguaribe doado à Igreja em 1647. No alto de uma colina, o local oferece uma vista privilegiada aos visitantes: o litoral do município vizinho de Paulista e do manguezal do Rio Timbó.

Ano Jubilar



A Paróquia de Santa Isabel Rainha de Portugal, na cidade do Paulista, desde o dia 30.06.24 celebram com missas, procissões e apresentações culturais, o início do Ano Jubilar em honra à sua construção histórica. O templo religioso localizado na Avenida Floriano Peixoto, no Centro do Paulista, é um dos principais cartões postais da cidade, onde se tornará o epicentro das festividades que reúnem não apenas fiéis locais, mas também devotos de toda a região. O tema: “Santa Isabel, modelo de oração e caridade”.