Jesus ilumina o caminho para que chegarmos até o Pai

“Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo; o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou; mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E, se, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai, que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai, que me enviou.” João 8: 12-18

Lançai Vossas Redes

A CNBB promoveu ontem (13) , em Aparecida -SP, o 1º Encontro Nacional de Missionários Digitais das 9h às 18h, em Aparecida. (SP), o encontro com o tema “Lançai Vossas Redes”, inspirado no Evangelho de Lucas e o lema: “Do Like ao Amém”. Dom Amilton Manoel da Silva, bispo da diocese de Guarapuava (PR) e referencial para os Missionários Digitais na CNBB, lembra que no mundo atual, o cenário digital oferece uma oportunidade para que a rapidez da palavra de Deus e a urgência na construção do Reino leve às pessoas a saírem do comodismo, da apatia e busquem reencantar-se por Jesus Cristo e pela força do Evangelho.



Santos ou Nada

Começou na quarta-feira (10.7) e encerra-se hoje o mais tradicional evento católico da juventude Acampamento PHN (Por hoje não) em Cachoeira Paulista na Canção Nova-SP. No segundo dia o padre Marcelo Rossi presidiu missa. Estima-se que nestes quatro dias o encontro reuniu mais de 100 mil pessoas vidas de diversas regiões. “Com o tema Ou Santos ou Nada” expressão usada pelo saudoso Jonas Abib. É também um convite a buscar a santidade em meio aos desafios que cada jovem enfrenta e dizer “Por hoje Não”.

Padre Edicarlos

Dia de Festa na Paróquia Cristo Redentor, no Recife. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, o pároco, padre Edicarlos Alves, tomou posse como Vigário Episcopal do Vicariato Ibura. A posse foi conferida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Presença Holandesa

José Roberto de Souza doutor em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), mestre em Teologia Histórica pelo Seminário Presbiteriano do Norte (SPN), fez visita guiada com Franklin Ferreira Bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, visitando museus como o do Instituto Ricardo Brennand e teve a satisfação de ouvir a história detalhada da presença e influência holandesa em Pernambuco, passando por pontos históricos. A entrevista de Franklin com José Roberto foi publicada a Gazeta do Povo.



Acampamentos

É tempo de férias e os acampamentos de crianças e jovens acontecem em diversos lugares organizados pelas Igrejas Presbiterianas da Madalena, das Graças, da 1ª Igreja Presbiteriana do Recife. Uma semana pra todos divertirem-se, louvar e aprender mais sobre Deus, Jesus e o cristianismo.

Espiritismo

“O que é o Espiritismo: Um pequeno livro, uma grande obra”, será o tema da reunião presencial que a Federação Espírita-PE promove hoje (14 ). Como palestrante, Andrea Cardoso, do Grupo Espírita Lar Sem Fronteiras. A palestra comemorativa dos 165 anos de lançamento do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, será dirigida por Washington Luiz Pereira, presidente da Casa de Itagiba, como é conhecida a FEP. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. A reunião contará com interpretação em Libras e e pode ser vista pelas redes sociais da FEP.



Reunião do CFE da FEP

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) promoverá no dia 28 de julho, das 8h30 às 12h30, a 4ª Reunião Ordinária do Conselho Federativo Estadual (CFE), em 2024. A programação contará com a presença de Gislaine Messias, da Federação Espírita Brasileira (FEB), que apresentará o seminário “FEP – 120 anos: A importância do estudo para a formação do trabalhador da Área da Promoção Social Espírita". Os encontros do CFE deste ano estão sendo realizados de forma presencial, nas dependências da FEP, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Elias Sobreira

A Comunidade Espírita Elias Sobreira de Campo Grande -Recife está com campanha aquisição de sua sede permanente.. A comunidade beneficia uma média de 20 famílias a partir de ações como aulas de reforço, escolar infantil, apoio psicológico para gestantes e atividades de recreação e socialização, entre outras. Enviar contribuição doando qualquer valor em pix [email protected] . Outras informações pelo telefone (81) 98429.6111 (WhatsApp