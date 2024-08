Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando Francisco assinou o prefácio de "Mulheres e ministérios na Igreja sinodal", um volume publicado recentemente, escrito pelos cardeais Hollerich e O'Malley e por três teólogas, incluindo a bispa anglicana Wells, enfatizou o seguinte: "O drama dos abusos forçou a abrir os olhos para a chaga do clericalismo. Não se trata apenas de ministros ordenados, mas de uma forma distorcida de exercer o poder na Igreja, na qual todos podem cair: até mesmo leigos e mulheres". Referiu-se ainda às mulheres, seu papel e sofrimento pelo reconhecimento “do que são e o que fazem”.

Padre João Carlos

As atividades do padre João Carlos são intensas na divulgação do evangelho e nos shows de música católica. No mês de agosto, de 01 a 07, o padre participa de uma Conferência Internacional de Comunicação, na Universidade Salesiana de Roma, faz shows em Areia Branca (14.08), no Rio Grande do Norte e dia 23 .08 em Itambé -PE. Padre João Carlos também celebra missa dia 16.08, transmitida pela Rede Viva de Televisão, as 19h, em comemoração aos 28 anos da Associação Missionária Amanhecer, AMA, por ele fundada.

Palestra Espírita

“Tudo posso naquele que me fortalece -Filipenses, 4:13”, será o tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (28 ) . Como palestrante Verônica Gomes, trabalhadora voluntária da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro/Recife), a palestra também pode ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.



CFE da FEP

Hoje (28), das 8h30 às 12h30, a Federação Espírita -PE promove a 4ª Reunião Ordinária do Conselho Federativo Estadual (CFE), em 2024. O encontro, que reunirá representantes de casas espíritas de todo o Estado, contará com palestra de Gislaine Messias, da Federação Espírita Brasileira (FEB). Ela abordará o tema “FEP – 120 anos: A importância do estudo para a formação do trabalhador da área da Promoção Social Espírita". A programação realizada nas dependências da FEP pode ser acompanhada pelas redes sociais da instituição.

Ideal x real

A Editora Vozes lançou recentemente um livro que deve ser lido, meditado e debatido por pais, responsáveis, professores, líderes políticos, empresariais, militares, eclesiásticos, sindicais e comunitários: “Os Dois Problemas Fundamentais da Ética” livro indicado pelo professor Fernando Gonçalves de Arthur Schopenhauer, Petrópolis RJ, Editora Vozes, 2024, 294 p. Páginas que analisam a liberdade da vontade e a relação entre ideal e real.

Perto está o Senhor

“Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa eqüidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”. Filipenses 4: 4-8

Nas férias

A crianças da Igreja Presbiteriana das Graças aproveitaram o finalzinho de suas férias participando da Escola Bíblia que ocorreu nesta última semana de 24 a 26 de julho à tarde. O tema deste ano foi “Super Conexão” uma forma lúdica de aprender as histórias bíblicas, participando de teatrinhos e louvores.

Religiosas cristãs

A missa de encerramento do Encontro Internacional das Religiosas da Instrução Cristã foi celebrada pelo arcebispo dom Paulo Jackson e realizado na Capela do Centro de Evangelização Damas, em Camaragibe. A missa foi celebrada em francês e português em atenção as irmãs da África e da Europa. O encontro teve a finalidade de unificar os procedimentos contábeis do diretório administrativo com eficiência e transparência

Casais

Encerra-se hoje (28), na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), o “Acampamento para casais” com o tema central: “Perdoados e restaurados, para que os dois sejam um”. A entrada gratuita para todas as atividades.