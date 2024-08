Os Cristãos abem que Jesus é o Caminho a Verdade e a Vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o propósito de honrar os pais o Cemitério Morada da Paz realiza sua tradicional missa em homenagem ao Dia dos Pais, no domingo, 11 de agosto

Muito divulgada e comentada a mensagem de fé, em língua de sinais, enviada pela skatista e medalhista Raissa Leal, ao mundo dizendo: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida”. João 14:6! O fato causou comentários bons e críticas de outros por ser proibido manifestações religiosas na Olimpíada de Paris. Já no instragram foi postado a frase do surfista Gabriel Medicina com o seguinte versículo: “Tudo Posso Naquele que me Fortalece”! Filipenses 4:13. Uma forma espontânea de gratidão a Jesus pela força e coragem transmitida aos que confiam Nele. Algo valioso para quem conhece o valor da fé. Por outro lado, foi lamentável a zombaria feita na cena da Santa Ceia por organizadores do evento.



Carmelitas

As Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo completaram, na última terça-feira (30.07), 40 anos de fundação. A Ir. Maria José, em 1984, fundou o Instituto Religioso de Direito Diocesano no estado do Espírito Santo. Em 1995, as primeiras irmãs foram para São Paulo, na diocese de Santo Amaro, onde hoje se encontra a Casa Geral e as casas de formação. Hoje as irmãs estão em vários estados do Brasil, e em países como Itália, França e Espanha.



Seminário Presbiteriano

O Seminário Presbiteriano do Norte inicia seu segundo semestre a partir de amanhã (5) com a presença do seu presidente José Roberto de Souza. À noite, às 19h,convida os universitários para o culto de reinício das aulas de 2024, na Capela do Seminário Franz Leonard Schlakwijk com a menagem do reverendo Cid Pereira Caldas.



Cristo o Filho de Deus

“E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos; e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E, respondendo eles, disseram: João o Batista; outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, disse: O Cristo Filho de Deus. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me”. Lucas 9: 18-22



Missa em homenagem aos pais

Com o propósito dos filhos honrar os pais e as jornadas compartilhadas na vida o Cemitério Morada da Paz, em Paulista, realiza sua tradicional missa em homenagem ao Dia dos Pais, no domingo, 11 de agosto. A celebração, aberta ao público em geral, acontece na Sala de Velório Central, às 10h. A expectativa da administração do Morada da Paz é de mais de 10 mil pessoas circulando no local ao longo do dia.

Crianças missionárias



O Vicariato de Jaboatão recebeu na última semana o Encontro da Infância e Adolescência Missionária e foi celebrada missa na Paróquia de Santo Amaro. O movimento que foi oficializado pela Irmâ Josevânia Alves em 1922. Criança evangelizando criança é uma obra pontifícia que encanta e anima o coração da da Arquidiocese de Olinda e Recife.

O Céu e o Inferno

A Federação Espírita Pernambucana promove hoje (4), reunião pública presencial. O tema "A justiça divina segundo o Espiritismo: 159 anos de O céu e o inferno” será apresentado por Fábia Ferraz, trabalhadora voluntária da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira , Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro, a palestra celebra os 159 anos do livro "O Céu e o Inferno", quarta obra da Codificação Espírita, lançada por Allan Kardec em 1865. A programação também pode ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.



Auxilio Fraterno

No Recife, há 12 anos, a Organização Auxílio Fraterno do Recife (OAF) reúne voluntários para costurar corações de tecidos, durante seis meses, cultivando na atividade “bons sentimentos”. Os corações confeccionados são distribuídos, gratuitamente, na "Ação do Coração", realizada sempre no mês de agosto. Este ano, a Ação traz o tema: “O Coração em paz – uma ação para a saúde integral” e aconteceu ontem (3) no Parque da Tamarineira, à tarde