Missa pelos 25 anos da Partida de Dom Helder Camara

Hoje será celebrada missa pelos 25 anos da morte de dom Helder na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, pelo arcebispo dom Paulo Jackson, às 9h

Para sempre dom Helder

Neste domingo (25), faz 25 anos da partida de dom Helder Camara. Para marcar a data, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson preside missa na Catedral Metropolitana, em Olinda, às 9h. A missa em ação de graças pela vida do "dom" vai reunir membros do Instituto Dom Helder Camara (IDHeC), autoridades, movimentos e pastorais da arquidiocese e outros fiéis admiradores do arcebispo, que estiveram à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife de 1964 a 1985.



Dom Helder

O pastoreio de dom Helder destacou-se pela defesa dos mais pobres e por sua luta pelos direitos humanos. É na Catedral Metropolitana do Santíssimo Salvador, em Olinda, onde está o seu túmulo, muito visitado por turistas católicos, que os fiéis vão rezar e orar pela beatificação de dom Helder.



Ansiedade

Encerra-se hoje na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), um evento que aborda de forma integrada questões relacionadas à ansiedade. As palestras são gratuitas e começou desde a última sexta-feira, abordando questões relacionadas à ansiedade. A programação trata dos seguintes temas: "A conexão Intestino-cérebro: como a saúde digestiva influencia a ansiedade", apresentado pela nutricionista Gisela Savioli; e "Ansiedade crônica e riscos cardíacos: entendendo a conexão e prevenindo complicações", com o cardiologista Roque Savioli . Os psicólogos Daniel Machado e Aline Rodrigues, missionários da Canção Nova, falam sobre os efeitos destes problemas.



Os bem-aventurados

E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos; E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus” .



Conversas Pastorais no Recife

O pastor Ed René Kivitz estará no Recife entre os dias 14 e 16 de novembro no Conversas Pastorais. Na capital pernambucana, a mobilização é do teólogo José Marcos Silva, pastor da Igreja Batista em Coqueiral. O Conversas Pastorais é um movimento de pastores e lideranças comunitárias, com foco na igreja local e na práxis pastoral.



Palestra da FEP

A Federação Espírita Pernambucana promove hoje (25), das 16h às 17h, reunião pública presencial em seu Auditório Lírio Ferreira (Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro/Recife). O tema "Não vim destruir a Lei (Jesus)" será apresentado por Júlio Mesquita, do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade. A palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (Instagram, YouTube e Facebook).



Mostra Espírita I

Tem produtos alusivos à "Mostra Espírita 2024" disponíveis para venda na Livraria Léon Denis, da Federação Espírita-PE.. São camisas em malha, canecas, bonés e calendário de 2025. Na livraria Léon Denis é possível adquirir, ainda, o bilhete da "Mostra Espírita 2024", aproveitando a promoção. Quem comprar ingresso mais caneca do evento, ganha desconto especial. Mas quem quiser apenas o ingresso, tem a opção de comprar via Sympla. Para tanto, basta acessar o link: da mostra espírita.



Mostra Espírita II

Realizado de forma presencial (não terá transmissão, ao vivo, pelas redes sociais), o evento ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro, nas dependências da FEP. Este ano, a Mostra abordará o tema "Federação Espírita Pernambucana e a vivência do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo".



Ordenação

Na Arquidiocese de Olinda e Recife, cinco seminaristas foram ordenados diáconos transitórios nestes últimos dias. A Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo ficou lotada para a celebração, que foi presidida pelo arcebispo dom Paulo Jackson. Os novos diáconos são: Arthur José da Silva, Ricardo Paulo Luiz, Everton Ângelo da Silva Santana, Wilker da Silva Leite Cruz, e Murilo Teles de Menezes Neto.