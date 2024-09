Sob o lema Na Terra para Servir a Fundação Terra celebra 40 anos agora em setembro com missas e festividades em Arcoverde-PE em Maracanaú-CE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o título de Religião, Sociedade e Memórias foi lançado mais um livro do presidente do Seminário Presbiteriano do Norte, José Roberto de Souza. Nele encontram-se narrativas detalhadas sobre histórias de pessoas, pastores e instituições que muito contribuíram para a implantação e divulgação do evangelho de Cristo. José Roberto de Souza vem atuando com afinco no SPN inclusive na recente reforma e reinauguração de um prédio Histórico no bairro da Madalena, pertence a sede da universidade.



Mês vocacional

Neste final de semana na comemoração do mês vocacional em agosto, aconteceu o Festival de Artes da Juventude e de animação vocacional da Arquidiocese de Olinda e Recife. Além dos jovens estiveram participando os padres salesianos e irmãs salesianas, irmãs religiosas da Divina Providência, frades capuchinhos, irmãs franciscanas, irmãs medianeiras da paz, e irmãs da Imaculada Conceição.

A missão de servir

A Fundação Terra chega aos 40 anos, neste setembro, com a sua diretoria mantendo os propósitos de quando surgiu, em 1984, sob o lema “Na Terra para Servir”. E é para comemorar sua trajetória nessas quatro décadas de trabalhos pelo próximo que uma agenda foi montada para comemorar sua existência com ações festivas e religiosas, desde já e até dezembro. As celebrações religiosas começam com duas Santas Missas para atender as comunidades católicas de Arcoverde- PE e de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza - CE, locais onde a entidade desenvolve projetos.



O Servir por 40 anos



A Fundação Terra chega aos 40 anos, neste setembro, com a sua diretoria mantendo os propósitos de quando surgiu, em 1984, sob o lema “Na Terra para Servir”. E é para comemorar sua trajetória nessas quatro décadas de trabalhos pelo próximo que uma agenda foi montada para comemorar sua existência com ações festivas e religiosas, desde já e até dezembro. As celebrações religiosas começam com duas Santas Missas para atender as comunidades católicas de Arcoverde- PE e de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza-CE, locais onde a entidade desenvolve projetos.



Realidade carcerária-PE

Com o objetivo de aprofundar o debate sobre a situação carcerária no Estado aconteceu na última terca-feira (27.02), palestras e diálogos tais como como a superlotação e as condições carcerárias precárias nos presídios e unidades de atendimento socioeducativo para denunciar e apontar caminhos de superação dessa realidade. Participaram grupos dos movimentos sociais e setores públicos empenhados na superação de violações de direitos humanos.



Libertação

Luiz Guimarães que muito tem contribuído para a divulgação da Doutrina de Alan Kardec, lançou seu novo livro "Luz, Caminhos, Libertação", no último dia 28.07 com noite de autógrafos no Clube AABB. São artigos e comentários sobre a doutrina espírita. A obra está à venda na Livraria Jaqueira.

O Servir por 40 anos

A Fundação Terra chega aos 40 anos, neste setembro, com a sua diretoria mantendo os propósitos de quando surgiu, em 1984, sob o lema “Na Terra para Servir”. E é para comemorar sua trajetória de trabalhos pelo próximo que uma agenda foi montada para comemorar sua existência com ações festivas e religiosas, desde já e até dezembro. As celebrações religiosas começam com duas Santas Missas para atender as comunidades católicas de Arcoverde- PE e de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza- CE, locais onde a entidade desenvolve projetos.





Fundação Terra

Uma das celebrações ocupará o “salão de missas “, da Fundação Terra em Arcoverde, com capacidade para grande número de fiéis, e será com o padre Paulo César do Nascimento, da Paróquia N. Sra. da Conceição, de Fazenda Nova (Caruaru), às 10h do próximo domingo. Em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza- CE) , a celebração será dia 10 de setembro, em área especialmente montada para a Santa Missa, na Unidade da Fundação Terra, a partir das 9h, pelo Padre Edmilton de Almeida Lima que exerce o Ministério na Paróquia Menino Jesus. Transmissão também pelo Youtube @fundaçãoterraofcial.



João Batista

Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai; porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores; toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Lucas 3: 11-12



Bispo de Tianjin

Foi anunciado pelo Vaticano o nome de Dom Melchiorre Shi Hongzhen como Bispo de Tianjin reconhecido pelo governo chinês, fruto do diálogo entre a Santa Sé e a China. Dom Melchiorre, nascido em 1929, sucede Dom Stefano Li Side e lidera uma diocese com cerca de 56.000 fiéis.



Grupo de Amigos

Encerra-se hoje (1) na Canção Nova- SP o “Acampamento Grupo de Amigos, com o tema: “Quer ser meus braços?”. Hoje tem missa às 7h, às 8h30 pregação do missionário Julio Brebal e de Nelsinho com o tema: “Quer ser os meus braços, meu coração e meus pés?” São esperados no acampamento cerca de 20 mil pessoas nesses três dias.