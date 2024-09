Francisco faz a mais longa viagem do seu pontificado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dom Paulo Jackson assinou ordem de serviço para restauração da antiga igreja dedicada ao Santíssimo Sacramento, no centro do Recife

O papa iniciou a mais longa viagem do seu pontificado. Começou dia 2 deste mês que o levou à Indonésia, depois Timor Leste, Papua Nova Guiné e Singapura. Fé, oração, compaixão, fraternidade, harmonia, reconciliação social, mudança climática, esperança são os temas abordados nestas Viagem Apostólica. As mensagens serão em espanhol e italiano. Nada menos do que 32.814 quilômetros a serem percorridos, com diferentes fusos horários. O retorno de Francisco será dia 13 de setembro.



Coral Graças

Uma história de música e louvor registra os 50 anos do Coral da Igreja Presbiteriana das Graças. Iniciou com um pequeno grupo dirigido por Waldir Campos, depois teve como maestro Laury Amorim, depois foi crescendo sob a regência de Pio Choi, chegou a vez do grande maestro Flávio Medeiros, a seguir Rejane Campelo e hoje está sob a batuta de Cleacy Freitas. Dia 21 de setembro será o dia da celebração das Bodas de Ouro.



Restauração

Dom Paulo Jackson assinou uma ordem de serviço para restauração da antiga igreja dedicada ao Santíssimo Sacramento, no centro do Recife. O acordo foi feito entre os governos estadual e federal e garante a obra, financiada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por meio do Novo PAC.



Hosana Brasil

Para celebrar os 20 anos do Acampamento “Hosana Brasil”, um dos grandes eventos anuais da Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), será lançado no dia 7 de setembro de 2024 o site: hosanabrasil.cancaonova.com. Em destaque, estarão disponíveis todas as informações da edição comemorativa, que tem como tema: "Firmes como se víssemos o invisível", e acontecerá de 12 a 15 de dezembro de 2024.

Palestra espírita

“Família – Entre laços e nós” é tema da reunião pública que da Federação Espírita-PE hoje (8). Como palestrante, Valdir Costa, da União das Sociedades Espíritas de São Paulo (USE). Autor do livro ‘Família – Entre laços e nós’, tema da palestra da FEP. Valdir também faz parte das equipes do Centro Espírita Joana Darc, em Rancharia (SP); e do Centro Espírita Irmã Isabel, em Tupã (SP). Na direção dos trabalhos estará o presidente da FEP, Washington Luiz. O encontro será no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, das 16h às 17h. A programação também será via Instagram, YouTube e Facebook.



Santas Chagas

Arquidiocese de Olinda e Recife celebrou oficialmente a 1ª Festa de Jesus das Santas Chagas, no último domingo, na Igreja de N. Sra. de Fátima do centro do Recife. A devoção vem crescendo nos 16 municípios arquidiocesano e alcançando cada vez mais fiéis.



Zenilda Maria

Dedicada à difusão das obras espíritas Zenilda Maria Machado Cavalcanti faleceu em fins de agosto. Era muito conhecida e admirada pela sua atuação neste campo do espiritismo. Nascida no Recife em 24.9.1950, no Recife Zenilda trabalhou na Banca Espírita, fundou a Livraria Espírita Renascer e fez parte do Grupo Fraternidade de Estudos Espíritas, em Olinda (PE).



Renascer no espírito

“E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito”. João 3:1-6



Sorrindo Pra Vida

Começou na última sexta-feira e encerra-se hoje a segunda edição do Acampamento “Sorrindo Pra Vida” com os missionários da Canção Nova: Márcio Mendes, Cassiano Meirelles, Paula Guimarães, Valdênia Vieira e do maestro “Sapo”. Frei Josué Pereira de Sousa, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, Província de Brasília, presidirá as missas hoje (8), às 15h, no Centro de Evangelização. Tema: “Enchei-vos do Espírito de Deus”.



O valor da leitura

O prof. Fernando Antônio Gonçalves alerta os pais e mães responsáveis para ensinarem aos filhos o hábito da leitura e indica o livro do autor Michel Desmurget, São Paulo, Editora Vestígio, 2023, 381 p. O autor, é neurocientista e ressalta como estimular a leitura em crianças/adolescentes, alertando para a tragédia de um mundo sem livros. Já imaginaram o planeta com pensamento único.