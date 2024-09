Mostra Espírita 2024 e vivência do Evangelho Espírita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Começa na sexta-feira, dia 20 de setembro, a "Mostra Espírita 2024”. Promovido pela Federação Espírita Pernambucana (FEP), o evento será aberto às 19h, com apresentação artística e palestra de André Siqueira (DF) sobre “Federação Espírita Pernambucana e a vivência do Evangelho segundo o Espiritismo” é o tema central da Mostra, que segue até o domingo dia 22. A programação contará, ainda, com palestras de Alisson Guedes (PE), Marta Antunes (DF), Sandra Borba (RN) e Sócrates Donato (PE), além de momentos artísticos, com música, teatro e dança.

No Mês da Bíblia, estudo sobre o profeta da Esperança

Agora em setembro, Mês da Bíblia, o Padre João Carlos e a Associação Missionária Amanhecer- AMA promovem curso bíblico com o tema: “Ezequiel o Profeta da Esperança” e o lema: “Porei em vós meu espírito e verei”. Este curso que vai de 16 a 20 deste mês, será uma preparação para o Ano do Jubileu 2025 que tem como foco a esperança. Inscrições 81-3224.9284, com o valor de 28,00 para os sócios e 38,00 para os não sócios. Transmissão pelo Youtube.

Trecho do sermão da Montanha

“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino dos céus; bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós”. Lucas 5

Academia Evangélica

Foi criada há poucos dias a Academia Pernambucana Evangélica de Letras -APEL que tem por objetivo a divulgação da produção cultural de servos de Deus, através de livros, e artigos científicos, que incentivam, fomentam e oportunizam a produção literária entre os evangélicos, de todas as denominações, genuinamente cristãs, numa perspectiva de construção do saber, embasado na Bíblia Sagrada, e na nossa melhor tradição teológica.

Setembro Amarelo no Plaza

A campanha mundial Setembro Amarelo, de conscientização sobre prevenção à saúde mental ganha destaque no Plaza Shopping até este domingo (15). O mall instalou, no piso L3, espaço com papel e caneta para as pessoas deixarem mensagens de apoio para quem enfrenta dificuldades emocionais. A iniciativa está disponível ao público nos mesmos horários de funcionamento do empreendimento.



Reunião espírita

A Federação Espírita PE, promove hoje (15), reunião pública presencial, em seu auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – no Espinheiro. O tema "Muitos os chamados, poucos os escolhidos" será apresentado por Sônia Arruda, trabalhadora voluntária da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Realizada das 16h às 17h, a palestra pode ser acompanhada pelas redes sociais da instituição (Instagram, YouTube e Facebook).

Dom Fernando

Na última sexta-feira (13), às 19 horas, a Rede Vida transmite, ao vivo, missa presidida pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, direto de São José do Rio Preto, São Paulo. No mesmo dia, às 22h, dom Fernando foi entrevistado no programa Frente a Frente

Santa Cruz

Ontem, 14 .02, o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), celebra a festa da Exaltação da Santa Cruz, parte de seu calendário oficial. Os peregrinos participaram da festividade em quatro horários de missas: às 7h, 12h, 16h e 18h30. A cruz simboliza o amor do Pai, que entregou Seu Filho único para a salvação da humanidade, e foi instalada no ponto mais alto do Santuário do Pai das Misericórdias, em 14 de setembro de 2011, após a bênção de padre Jonas Abib (in memorian), fundador da Comunidade Canção Nova.

A verdade da Comunhão

“Temos comunhão uns com os outros!!! A Ceia do Senhor é a mensagem da verdadeira e bíblica comunhão! Quem é do Deus eterno e com ele anda, vive a linda verdade da comunhão! O mundo sobrevive da concorrência, mas a Igreja do Senhor vive da comunhão! Ter comunhão com Deus é também ter comunhão com os irmãos e irmãs em cristo”! (Bispo - Dom Alexandre Ximenes)

Terço dos Homens

O dia 8 de setembro foi instituído por lei como Dia Nacional do Terço dos Homens. Foi no sábado (7), no Santuário da Mãe Rainha em Ouro Preto que a Arquidiocese de Olinda e Recife vivenciou a data realizando sua 1ª Romaria Arquidiocesana. Missa foi celebrada por dom Paulo Jackson e Caravanas vieram dos 12 vicariatos da AOR que correspondem há 19 municípios da Região Metropolitana. Uma média de 900 a mil homens participaram da romaria.