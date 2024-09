Caminhada em defesa da vida

Será dia 13 de outubro a 14ª edição da Caminhada Arquidiocesana diga Sim à Vida. O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, convida você para juntos participar juntos deste ato em defesa da vida intrauterina, da vida dos jovens, adolescentes e adultos. O arcebispo que no início ficará em frente ao Castelinho, na v. Boa Viagem, convida as famílias, as paróquias da AOR e aos fiéis, como um todo, para unir-se a este ato em favor da vida.



125 anos

Será na Capela Franz Leonard Schalkwijk que o Seminário Presbiteriano do Norte, no bairro da Madalena, convida para a celebração dos seus 125 anos de fundação e atividades contínua no ensino e formação de pastores, O culto será conduzido pelo presidente do Presbitério do Nacional, Reverendo Roberto Brasileiro.

Kairós

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), promove hoje (22) o Kairós Primavera: “Tempo das surpresas de Deus”. Com duas pregações, adoração ao Santíssimo e momentos de oração, o evento começa às 8h, no Rincão do Meu Senhor e termina com missa às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias, presidida pelo vice-reitor, padre Ricardo Rodolfo.

Às 11h27, Adoração ao Santíssimo, conduzida pelo padre João Gualberto, reitor do Santuário do Pai das Misericórdias.

Criança evangelizando

A Infância e Adolescência Missionária (IAM) é uma obra pontifícia que encanta e anima o coração da Igreja. É muito saudável ver criança evangelizando criança. Há poucos dias teve Encontrão da IAM na Arquidiocese de Olinda e Recife.



Mostra Espírita I

Termina neste domingo, dia 22, a "33ª Mostra Espírita”. No período da manhã, a programação inclui palestra com Alisson Guedes (PE), que apresentará o tema “Evangelho Segundo o Espiritismo: Amor, Justiça e Caridade”. Na sequência, ele participa de painel expositivo, juntamente com André Siqueira (DF), Sandra Borba (RN) e Sócrates Donato (PE). Promovida pela Federação Espírita Pernambucana (FEP), a Mostra conta, ainda, com apresentações artísticas.



Mostra Espírita II

Já no período da tarde, das 16h às 17h, Sandra Borba será a convidada da reunião pública presencial aberta ao público. “Federação Espírita Pernambucana e a vivência do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo”, tema central da 33ª edição da Mostra, será abordado por ela. Realizada no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP Instagram, YouTube e Facebook).



Monja Coen

O projeto Somos Uôge começou a divulgar os primeiros nomes que vão movimentar os painéis no dia 18 de outubro, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, onde vai reunir cerca de 600 pessoas. Entre eles, a Monja Coen, que promete uma fala sensível sobre conexão emocional com o tema central do evento, práticas de ESG. Além disso, ela vai abordar a felicidade como propulsor de negócios.



Paróquia da Torre

No último domingo a Paróquia da Torre promoveu uma ação solidária que ocorre há 10 anos organizada pela Associação de Obras Sociais Padre Romeu da Fonte. Entre 8h às 16h, cerca de mil pessoas foram atendidas com assistência jurídica, atendimento médico, recreação infantil, distribuição de alimentação, serviços estéticos. A ação acontece há 10 anos, todo mês de setembro, das 8h às 16h, no espaço da igreja, no centro pastoral e no ambulatório.



Solidariedade

Foi na audiência geral da última quarta-feira que Francisco expressou solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram a Europa centro-oriental, resultando em mortes e grandes destruições. O papa mencionou países como Áustria, Romênia, República Tcheca e Polônia, gravemente afetados pelas inundações, e disse: "Asseguro a todos a minha proximidade, e rezo especialmente por aqueles que perderam a vida e por seus familiares”