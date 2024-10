Exposição de fotos mostra trajetória da Fundação Terra

Renata Victor, coordenadora do curso de fotografia da Unicap fala sobre a exposição da qual foi curadora – “Fundação Terra: 40 Anos de Solidariedade “, na Torre Malakoff que foi de 26 a 27 de Outubro. Ao referir-se à mostra Renata disse: “Sob o lema “Na Terra para Servir , não é apenas um slogan da Instituição é um abraço que chega onde muitos não vão, uma mão amiga àqueles que caminham às margens, uma luz que brilha no caminho dos que mais precisam de esperança”.



Fotos e fatos

A mostra conta com 40 fotografias de 16 autores selecionados em concurso, tendo como prioridade as obras sociais da Instituição com vista a atender aos mais vulneráveis como o Lar Domus Christi . O espaço de acolhimento aos idosos , mantido pela Instituição ganha destaque na mostra . Lá eles seguem envelhecendo com incentivos a produzir cultura , arte, atividades. É a Fundação resgatando dignidade, o desenvolvimento sustentável e inclusivo, destaca Chistiane Casal, coordenadora do Setor Social da entidade

Reunião do CFE da FEP

Hoje (29), das 8h30 às 12h30, a Federação Espírita Pernambucana (promove a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Federativo Estadual (CFE), em 2024. Na programação, palestras de Cirne Araújo e Marco Lima, que respondem, respectivamente, pelos departamentos de Infância e Juventude (DIJ) e de Arte da Federação Espírita Brasileira (FEB). Eles vão apresentar o seminário “FEP – 120 anos: A importância do estudo para a formação do trabalhador das Áreas de Infância e Juventude e de Arte".

Reunião CFE da FEP 2

Antes, da reunião ordinária da FEP, haverá o momento artístico com Claude Ramalho, da Federação Espírita Paraibana (FEPB). O encontro será no auditório Lírio Ferreira, da FEP, no bairro do Espinheiro, e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Reunião espírita

A Federação Espírita Pernambucana promove hoje (29), das 16h às 17h, reunião pública presencial, em seu auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema "Ide e evangelizai a todas as gentes (Marcos, 16:15)” será apresentado por Fernando Costa, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho). Alusiva ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/09) e ao Setembro Verde, a palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da instituição : Instagram, YouTube e Facebook.

Regozijai-vos no Senhor

“Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão; Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne; se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu: Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; segundo a lei, fui fariseu; Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo” Carta de Paulo -Filipenses 3: 3-7

Mostra Espírita 2025

"O Céu e o Inferno: Esperanças e consolações" será o tema central da Mostra Espírita em 2025. Promovido pela Federação Espírita Pernambucana, o evento está programado para os dias 19, 20 e 21 de setembro do pr[oximo ano e contará com palestras de Ana Tereza Camasmie (RJ), Ednar Santos (PE), Eugênia Canto (CE), Jacobson Trovão (DF) e Miriam Dusi (DF). A 34ª edição da Mostra irá celebrar os 160 anos do ‘O Céu e o Inferno’. A quarta obra da Codificação Espírita foi lançada por Allan Kardec, em 1865.

“Eis-me aqui”

Mais de três mil pessoas vindos de três Estados do Nordeste participaram de Encontro no Ginásio Católico Boa Nova, da Associação dos Legionários de Maria, em Jaboatão dos Guararapes. O evento da Arquidiocese de Olinda e Recife celebrou os 67 anos de fundação em Pernambuco e os 103 anos deste Movimento no mundo. "Eis-me aqui" foi o tema nome da celebração e dom Paulo Jackson presidiu missa no final do encontro.

Inscrições para Corrida

Foi dada a largada para a “2ª Volta FCN - Troféu Padre Jonas Abib”, que acontecerá no dia 7 de dezembro de 2024, em Cachoeira Paulista (SP). As inscrições já estão abertas, com previsão de término em 31 de outubro, contudo podem ser encerradas antes, se todas as vagas forem preenchidas.

