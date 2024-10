Sim à Vida – Família Fonte de Vocações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Será dia 13 de outubro a 14ª edição da Caminhada “Sim à Vida” .O tema deste ano é “Família, Fonte de Vocações”, e o evento promete reunir milhares de pessoas em um grande ato de celebração pela vida e pelos valores familiares. Dom Paulo Jackson convida os fiéis para participarem deste ato que será concentração em frente ao Castelinho a partir das 14horas de onde sairão em Caminhada pela Av. Boa Viagem até às 17 horas. As camisetas oficiais da caminhada estão à venda por R$ 25,00 e podem ser adquiridas com a Pastoral Familiar das paróquias, nos grupos de ECC (Encontro de Casais com Cristo) e nas Equipes de Nossa Senhora.



Avivamento Shalom

As inscrições já estão abertas e são gratuitas para o Seminário de Discipulado Missionário - Avivamento Shalom, que ocorrerá nos dias 18 e 19 deste mês, na Igreja Presbiteriana das Graças. O evento é organizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB). Além de renomados teólogos coreanos, o presidente do Presbitério Nacional, Roberto Brasileiro, também participará.

A Porta e as ovelhas

“Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos”. Jesus disse-lhes esta parábola; mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: “Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas”. João 10:1-7

CasaRosa no RioMar

a ONG CasaRosa está no Quiosque Solidário do RioMar até o dia 31.10, para lembrar neste mês de outubro sobre a importância dos exames de rotina da mama. As pessoas vão encontrar no quiosque peças assinadas pela artista plástica Marília Didier e peças artesanais de parceiros que destinam parte dos valores em prol das mulheres assistidas pela instituição em tratamento oncológico nos hospitais públicos do Recife.

Outubro Jovem

A cada domingo do mês de outubro, o Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da Federação Espírita Pernambucana (FEP) assume todas as atividades da reunião pública. O "Outubro Jovem" será realizado em comemoração ao aniversário de lançamento da Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infantojuvenil, em 09 de outubro de 1977.

Outubro Jovem 2

A programação começa neste domingo, dia 06, com palestra de Daniel Macedo, trabalhador voluntário da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Ele abordará o tema “Allan Kardec, a história por trás do nome”. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro/Recife), a programação poderá ser acompanhada, ainda, pelas redes sociais da Federação (YouTube e Facebook).



Programa da IPG

Aos domingos os cultos na Igreja Presbiteriana das Graças começam às 8h da manhã, depois às 10h e à tarde às 17h. Pela manhã, nos intervalos dos cultos, funcionam o departamento infantil com professores habilitados para o ensino às crianças e a Escola Dominical para adultos.



Canção Nova

Acampamento São Miguel Arcanjo realizado no último domingo na Canção Nova em Cachoeira Paulista superou às expectativas e atingiu um público recorde. Com base nos números de 2023, a previsão era de cerca de 20 mil pessoas, mas ultrapassou a marca de 181 mil peregrinos para os três dias do Acampamento.