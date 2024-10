Biografia de Boris Berenstein- A realidade foi maior que o sonho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Boris revela memórias pessoais, sua origem que se entrelaça com a comunidade judaica contemporânea no Recife até os tempos atuais.

Será no dia 17 de outubro, às 17h, na Livraria Jaqueira, do bairro do Recife, o lançamento da autobiografia do médico e empresário, Boris Berenstein, com o título de “O Raio X de Boris Berenstein - A realidade foi maior que o sonho”, o livro, escrito em conjunto com a jornalista e escritora Mona Lisa Dourado, traz uma narrativa rica e envolvente que revela tanto as conquistas profissionais de Boris, como também suas lutas, recomeços e triunfos pessoais. Filho de sobreviventes da devastação da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto e nascido no coração da comunidade judaica do bairro da Boa Vista, Boris revela como as memórias pessoais se entrelaçam com a história desde a origem e o estabelecimento da comunidade judaica contemporânea, passando pelas transformações urbanas do Recife até os tempos atuais. O cartunista e designer Samuca assina a capa e o projeto gráfico da publicação. As fotos são de Heudes Regis e a revisão é de Fabiane Cavalcanti.

Caminhada hoje

É neste domingo (13) a Caminhada Sim à Vida na avenida Boa viagem em frente ao Castelinho a partir das 14h. O padre Damião Silva e o padre Paulo Dutra, vigário episcopal de Beberibe e o diácono Marcelino, presidente da Comissão Arquidiocesana de Vida e Família, convidam os fiéis para participar deste ato religioso e de fé. Vão ter quatro trios elétricos na avenida Boa Viagem em defesa da vida e contra o aborto, em defesa dos pobres, idosos e do meio ambiente.

Cura e libertação

Com o tema : “Deus virá e nos salvará” começou nesta quinta-feira 10.10 e termina hoje o Acampamento de Cura e Libertação, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). O bispo auxiliar do Ordinariado Militar, dom José Francisco Falcão de Barros. fez a pregação no sábado (12) e presidiu missa à tarde no Centro de Evangelização. Hoje dom Falcão participa da Adoração ao Santíssimo, às 8h30, e preside a missa de encerramento às 15h.



Academia Evangélica

Com a participação de várias denominações evangélicas foi empossada na última quinta-feira 10.10, a Academia Evangélica de Letras com um grande número de escritores, pastores, missionários, empenhados na divulgação responsável do Evangelho. A posse foi na sala anexa da Assembleia Legislativa de Pernambuco.



Francisco fala sobre a ação do espírito Santo

Na Audiência Geral desta quarta-feira, 09/10, Francisco explicou que o Espírito Santo é aquele que "empurra a Igreja para fora", para acolher um número crescente de povos, mas ao mesmo tempo a reúne em si, consolidando a unidade alcançada. "O Pentecostes não foi apenas o início da missão da Igreja entre os judeus, mas também o prenúncio da missão entre os gentios", afirmou Francisco e citou ainda o exemplo dos apóstolos que em Pentecostes que, ao serem "cheios do Espírito Santo", eles saíram para anunciar Cristo a todas as nações, sem distinção de povos.



CasaRosa

Com o objetivo de reforçar a campanha mundial do Outubro Rosa contra o câncer de mama, a ONG CasaRosa assumiu o Quiosque Solidário do RioMar, no Piso L1. Além da conscientização sobre a importância dos exames de rotina, a iniciativa tem peças assinadas pela artista plástica Marília Didier, assim como os trabalhos artesanais de parceiros que destinam parte dos valores em prol das mulheres assistidas pela instituição - em tratamento oncológico nos hospitais públicos do Recife.

Evangelização Espírita

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo (13), reunião pública presencial em seu auditório Lírio Ferreira (Ferreira (Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro/Recife). A programação tem início às 15h30, com o momento de arte de Paco Kaj Amo. O tema da reunião de hoje será : “A evangelização Espírita na Formação da Geração do Terceiro Milênio”. Rinaldo Cândido, trabalhador voluntário da Casa de Itagiba, fará a apresentação . Quem não puder comparecer a transmissão também será via redes sociais da instituição (YouTube e Facebook).



Outubro Jovem

Vale destacar que a cada domingo do mês de outubro, o Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da FEP assume todas as atividades da reunião pública. O "Outubro Jovem" está sendo realizado em comemoração ao aniversário de lançamento da Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infantojuvenil, em 09 de outubro de 1977.



Jesus e o Sermão do Monte

“E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus”.



Cultos

Hoje tem cultos na 1ª Igreja Presbiteriana do Recife começam a partir das 9h e logo após Escola Bíblica Dominical. À noite o culto às 18h e vai até as 20h. Os pastores responsáveis são Lutero Rocha, Claudio Henrique, Joselito Gomes e Luciano Nascimento.