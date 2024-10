Academia Pernambucana Evangélica de Letras promove a cultura sob a perspectiva Bíblica.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.



Com o propósito de congregar intelectuais e debates sobre temas relevantes tanto dentro quanto fora da igreja, a Academia Pernambucana Evangélica de Letras também busca incentivar novos talentos literários e acadêmicos. Entre as suas finalidades, está o compromisso de utilizar os conhecimentos gerados para a difusão das lições das Escrituras Sagradas, bem como promover o intercâmbio cultural com escritores de outras regiões. A APEL representa uma plataforma para que escritores e pesquisadores exerçam suas influências nas esferas intelectuais e culturais por meio da palavra escrita, falada e dos meios de comunicação disponíveis.

A primeira diretoria eleita para um mandato de 4 anos, conta com os seguintes membros: Roberval Góis - Presidente, José Roberto - Vice, 1° Secretário - Eduardo Pereira, 2° Secretário - Samuel Germano, Tesoureiro - Fábio Ferreira, e como presidentes de honra: Edijeci Martins e Jilton Moraes.



Concerto de Natal

O Aria Social e o Instituto Ricardo Brennand, promovem um Concerto de Natal, um espetáculo/musical que une música e dança com clássicos natalinos. A direção geral do evento é de Cecilia Brennand, regência da maestrina Rosemary Oliveira e participação de 130 artistas do projeto Aria Social. Este concerto celebra o encanto do Natal e reforça a importância da arte na comunidade. Será dias 07 e 08 de dezembro em duas sessões em cada horário: 17h30 e 19h30 no Instituto Ricardo Brennand.

Discipulado Missionário

Nos dias 18 e 19 de outubro, a Igreja Presbiteriana das Graças promoveu o Seminário de Discipulado Missionário. O evento conta com a participação de pastores coreanos. O evento foi organizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil com inscrições gratuitas para inúmeros evangélicos ou convidados.



Deixai vir os pequeninos

“E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhos traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais; porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou”. Marcos 10: 13-15

Juventude Espírita

Hoje (20) , das 15h30 às 17h, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove reunião pública presencial. O tema “O protagonismo juvenil na instituição espírita” será apresentado por Julliane Tinoco, trabalhadora voluntária da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. O momento de arte da tarde será com o Grupo de Dança Lírios, da Federação, no auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro/Recife),

Outubro Jovem

A programação do Outubro Jovem de hoje (20) também pode ser acompanhada pelas redes sociais da instituição. A cada domingo do mês de outubro, o Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da FEP assume todas as atividades da reunião pública, em comemoração ao aniversário de lançamento da Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infantojuvenil, em 09 de outubro de 1977. A programação religiosa

Sim à Vida

A largada para 14 Caminhada do Sim à Vida, no domingo passado, foi dada pelo arcebispo de Olinda e Recife dom Paulo Jackson que de cima de um dos quatro trios elétricos reforçou o propósito do evento declarando : “Mais que defender a vida a Caminhada era um grito pela dignidade dos filhos de Deus” Foram percorridos 3 quilômetros pela praia de Boa Viagem com mais de duas mil pessoas representando as 150 Paróquias da AOR.



Na Canção Nova

O Encontro Nacional do Movimento Sacerdotal Mariano encerra-se hoje e começou desde a sexta-feira na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). O responsável mundial pelo Movimento, padre Luca Pescatori, presidiu missas no sábado, às 16h, e preside hoje (20), às 12h, também no Santuário do Pai das Misericórdias.

Orar pela paz

No final da audiência da última quarta-feira (16,10) Francisco pediu para orar pela paz, lutar pela paz. Mais uma vez o papa renovou seu apelo aos fiéis, e não somente, diante de um mundo devastado pela violência. O Pontífice, durante suas saudações fez uma veemente exortação a se lembrarem das áreas afetadas por conflitos. “Não nos esqueçamos dos países em guerra. Não nos esqueçamos da atormentada Ucrânia, da Palestina, de Israel, de Mianmar”.