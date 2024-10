Concerto de Natal do Ária Social une música e dança no IRB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Concerto de Natal, do Ária Social, une música e dança com apresentações nos dias 7 e 8 de dezembro, às 17h30 e 19h30 no Instituto Ricardo Brennand.





Contagem regressiva para o Concerto de Natal, um musical que revela através da simbologia nativa a preparação da noite de Natal e que, pelo terceiro ano, tem encantado o público de todas as idades. No repertório clássicos natalinos unindo música e dança contando com a interpretação de 130 artistas do Ària Social. As apresentações serão nos dias 7 e 8 de dezembro, às 17h30 e 19h30, em duas sessões em cada dia e horário, na área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea. O aparecimento no céu de uma estrela muito brilhante anunciou e guiou os três reis magos até o local do nascimento de Jesus. Muito longe daqui, mas na mesma noite dos nossos dias, a Estrela de Belém mantém até hoje um belo sentido. Essa foi a forma iluminada de representar Jesus como Luz do Mundo! A direção geral é de Cecília Brennand e regência da maestrina Rosemary Oliveira.



Pastoral da Educação e da Saúde

No último sábado dom Paulo Jackson participou de dois eventos organizado pela Pastoral da Educação e outro pela Pastoral da Saúde, no auditório da Paróquia da Soledade. Foram vivências distintas para discussão do desenvolvimento integral da pessoa. Sobre a educação participaram educadores das escolas do território arquidiocesano e do presidente da Comissão para o Pacto Educação Global, Luiz Moura. O arcebispo falou sobre Jesus o grande pedagogo e a necessidade de termos uma educação que envolva a pessoa, o governo e transmita valores cristãos.



Evangelizando gerações

A reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (27), abordará o tema “120 anos evangelizando gerações". Como palestrante, Edson de Mesquita Caldeira, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Evangelizando gerações 2

Durante a reunião de hoje (27) haverá, ainda, momento artístico que resgatará a decoração da Mostra Jovem. Realizada no auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro, das 15h30 às 17h, a reunião também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (YouTube, Facebook e Instagram). A programação encerra a agenda do 'Outubro Jovem', organizada pelo Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da FEP, lançada em 09 de outubro de 1977.



Grupos de integração

Sempre nas quartas e quintas-feiras vários Pequenos Grupos de Integração se reúnem na Igreja Presbiteriana das Graças. Essa é mais uma oportunidade para as diversas gerações se aprofundarem no estudo da Bíblia e vivenciarem momentos de orações e comunhão fraterna.



Doutrina Católica

Com o propósito de conhecer mais sobre a Doutrina da Igreja Católica, milhares de fiéis participam na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), de acampamento que se encerra hoje, tendo começado dia 25 deste mês. A programação deste domingo (27/) começa às 8h, com cânticos e pregações de frei Gilson e dom Falcão, que celebram missa de encerramento, às 15h. O evento será no Centro de Evangelização.



Sede meus imitadores

“Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, Cujo fim é a perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas”. (Trecho da Carta de Paulo) Filipenses 3: 17 a 21

Atletas da Canção Nova

Angelina Coelho de Sousa, 15 anos e Marilia Pereira dos Santos, 43 anos foram escolhidas e convocadas para representar o Brasil no Mundial de Karatê IKU 2024. O campeonato é organizado pela International Karatê Union e acontece de 23 e 27 de outubro, na Argentina. As duas pertencem a unidade da Rede de Desenvolvimento Social da Canção Nova da Fundação João Paulo.

Deus dos cristãos

Esta semana em sua audiência Francisco ressaltou o amor de Deus. Segundo o papa quando disse: "o principal artífice desta doutrina é Santo Agostinho. Parte da revelação de que “Deus é amor”. Ora, o amor pressupõe quem ama, quem é amado e o próprio amor que os une.



Deus não é solitário

Francisco prossegue dizendo: “O Pai é, na Trindade, aquele que ama, fonte e princípio de tudo; o Filho é aquele que é amado e o Espírito Santo é o amor que os une. O Deus dos cristãos é, pois, um Deus “único”, mas não solitário; esta é uma unidade de comunhão e de amor".