Reforma protestante - Marco teológico, político e econômico

Há poucos dias foi lançado na Livraria Luz e Vida o livro que conta de forma documentada a história dos 507 anos da Reforma Protestante, de autoria do pastor, historiador e teólogo Esdras Cabral. A pesquisa demonstra que a Reforma foi um importante marco teológico, político e econômico na época. O autor conta que viajou para Alemanha, Suiça e outros países vizinhos para ter acesso às fontes primárias dos documentos e puder checar o legado deixado pela Reforma. Esdras ressalta que um dos grandes ganhos foi quando Martinho Lutero fez a tradução da Bíblia do latim para o alemão, possibilitando depois traduções em diversas línguas. A partir daí as pessoas passaram a ter acesso à Bíblia e a sua leitura ampliou-se no mundo cristão. Até hoje encontra-se à disposição de todos que desejam conhecer mais sobre a história do mundo e sobre a ação de Deus na vida de cada ser humano.



É Natal no RioMar

O clima natalino toma conta do RioMar que inaugurou, nesta última semana, sua bela decoração, que é vista em todos os pisos do mall. Mas para apreciar e sentir mais ainda o clima natalino, os clientes e turistas podem assistir em novembro e dezembro, apresentações de corais, quartetos musicais, orquestras e presença de duplas de músicos circulando pelos cenários trazendo repertório especial de clássicos natalinos. Há grande palco no Piso L3 e um dos destaques das apresentações deste ano será o show internacional com o norte-americano Karl Dixon, no dia 6 de dezembro, às 19h, com acesso gratuito.



Charis

Neste fim de semana com início na sexta-feira (01.11) a Comissão Nacional das Novas Comunidades promoveu a CHARIS Brasil na Canção Nova-SP,. O “Congresso Nacional para as Novas Comunidades”. O tema do evento aborda a proposta do Jubileu 2025 “Peregrinos de Esperança”, com a passagem bíblica: “Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora!” (Isaías 43,18).

Palestra espírita

Neste domingo (3,) a Federação Espírita -PE promove reunião pública presencial em seu auditório Lírio Ferreira Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema "Céu e terras passarão, mas minhas palavras não (Mateus 24: 35)" será apresentado por Leonardo Machado, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho). Realizada das 16h às 17h, a palestra também pode ser acompanhada pelas redes sociais da FEP YouTube, Facebook e Instagram.

Finados

Ontem ( 2 ) dia de Finados, o Santuário Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), celebrou a memória das pessoas falecidas em três horários de missas: às 7h, 12h e 16h. No Dia de Finados, a Igreja concede “indulgência plenária” (remissão das penas temporais) aos fiéis que procuram confessar ou estar em estado de graça, participar da missa, rezar pelo Papa (Credo, Pai Nosso, Ave-Maria e Glória) ou ainda visitar um cemitério ou uma igreja.

Sinodalidade

Dom Paulo Jackson abriu a sessão solene do Sínodo Arquidiocesano, na última semana, no Santuário da Mãe Rainha, em Ouro Preto. Estiveram presentes o clero, delegados das 150 paróquias da AOR, paroquianos e leigos. Na ocasião todos foram convidados a Caminhar juntos, vivenciar a igreja sempre na busca de resultados pastorais e missionários eficazes. Papa recomenda: Um tempo que colocou em caminho milhões de pessoas em todo o mundo refletindo sobre o tema “Por uma Igreja sinodal: participação, comunhão e missão”.



Evangelização diária

A Igreja Presbiteriana das Graças mantém atividades a semana inteira começando na segunda com o discipulado, na terça com curso de pós-graduação, quarta e quinta com reuniões de pequenos grupos para o estudo da bíblia. Na sexta acontece o encontro de casais, de mulheres e de homens. Ontem, sábado reunião de oração pela manhã. Hoje domingo (3) cultos e comunhão em três horários, a partir das 8h, às 10h e às 17h.



Amar uns aos outros

“O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda. João 15: 12-16”



Missas na Igreja de Boa Viagem

As missas na Igreja N. Senhora de Boa Viagem obedecem os seguintes horários: Nas Terça-feira e quartas-feiras às 17h; Quinta-feira às 17h e às 19h30 (com Adoração ao Santíssimo Sacramento). Já na sexta-feira às 17h, no sábado às 7h30 (sábados marianos) e às 17h e aos domingos às 8h30, 11h (com as crianças), 16h, 18h e 20h.