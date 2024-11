Poliedro de memórias na Catedral de Olinda

Em solenidade presidida pelo arcebispo dom Paulo Jackson foi inaugurada na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, no Alto da Sé, na última quarta-feira, (6), a exposição “Memórias da Catedral”. A mostra coincide com a proximidade dos 350 anos da criação da Diocese de Olinda, em 1676. A “Memórias da Catedral” foi idealizada pelo padre Lenildo Santana da Silva, que se dedicou a resgatar essa história multissecular onde figuram pessoas, fatos, artefatos, edifícios, espaços, vestes, fotos, pinturas e objetos. Padre Lenivaldo, que é o cúria, da Catedral e também reitor do Seminário de Olinda afirmou: “Tudo pode se tornar muito valioso para montarmos o mosaico multicolorido e contemplarmos esse poliedro de memórias, mas sobretudo de fé e ousadia”.



Seminário Presbiteriano

A Assembleia Legislativa de Pernambuco faz sessão solene em homenagem aos 125 do Seminário Presbiteriano do Norte -SPN que tem formado pastores do estado e de várias regiões do país. A sessão será dia 21 de novembro, às 18h, na sala Senador Sérgio Guerra. O requerimento da homenagem foi dos deputados Álvaro Porto e Joel da Harpa. O presidente do SPN , José Roberto Souza, convida os fiéis para o evento.



Padre João Carlos

Todas às segundas-feiras no seu canal do YOUTUBE o padre João Carlos faz estudo da Bíblia dividido em módulos. Uma oportunidade para os fieis se aprofundarem no conteúdo histórico das Sagradas Escrituras. Amanhã ele segue com aula sobre o profeta Ezequiel. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla ou mesmo pelo whatsapp: 81-9961.0106.

Províncias eclesiásticas

Na última terça-feira (05.11) o papa criou duas províncias eclesiásticas: Joinville e Chapecó, reestruturando a província Eclesiástica de Florianópolis. Como primeiro arcebispo metropolitano de Joinville, Francisco nomeou dom Francisco Carlos Bach, e como primeiro arcebispo metropolitano de Chapecó, o Papa nomeou dom Odelir José Magri.



Julgamentos

Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á”. Mateus 7:1-8

Vicentinos

Com o propósito de celebrar a caridade os Vicentinos dos quatro estados que compõem a Regional NE 2 da CNBB, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e... saíram em Romaria até o Morro da Conceição, no último domingo, e participaram de missa celebrada pelo arcebispo dom Paulo Jackson, em toldo montado na praça. Na ocasião os integrantes de São Vicente de Paulo confirmaram seu compromisso de levar assistência material e espiritual aos que precisam. ,

Aniversário da FEP

Com uma extensa programação de palestras e momentos artísticos, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) comemora, em dezembro, seus 120 anos de atividades. A agenda tem início na noite do dia 06 e segue até o final da tarde do dia 08 – data de fundação da FEP. Totalmente gratuito, o evento traz como tema central, “120 anos da Federação Espírita Pernambucana. Que fazeis de especial? (Mt 5: 47)”. Como expositores, estão confirmados Jorge Godinho (DF), Juselma Coelho (MG), Fábio Carvalho (MA), José Gomes (PE), Mercês Almeida (PE), Sônia Arruda (PE) e Ednar Santos (PE).



Encontro Espírita

“O óbolo da viúva” será o tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo, dia 10, das 16h às 17h. Como palestrante, Karla Júlia Marcelino, do Centro Espírita Manoel Quintão, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Realizada no auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro/Recife), a palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (YouTube, Facebook e Instagram).