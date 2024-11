Iluminação de Natal inaugurada hoje no Santuário do Pai das MisericórdiasSemana Eucarística

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No último domingo (17), na Casa do Pão, a Arquidiocese de Olinda e Recife concluiu a Jornada Mundial dos Pobres, com um lauto café da manhã nordestino, organizado pela Paróquia do Santíssimo Sacramento. Dentro da Igreja Matriz da Boa Vista o povo participou de missa presidida pelo arcebispo dom Paulo Jackson, tendo ao seu lado o padre Cícero Alberes, iniciando a Semana Eucarística da paróquia que é realizada há 63 anos.



Grupos de Integração

Pequenos grupos da Igreja Presbiteriana das Graças reúnem-se durante o ano estudando capítulos da Bíblia sob orientação de um líder religioso. Além de estudo, há orações pelos doentes e necessitados. São momentos de convivência sadia e espiritual. Na próxima quarta-feira, às 20h, todos os grupos de integração encontram-se no templo para uma grande confraternização.

Comunidade Boa Nova

Foi com missa presidida pelo arcebispo dom Paulo Jackson que a Comunidade Católica Boa Nova celebrou seus 35 anos no último domingo na sua sede em Jaboatão dos Guararapes. O evento contou com a participação dos associados, com a presença de Gilberto Barbosa fundador da Comunidade Obra de Maria. Hoje a comunidade mantém no Estado 13 casas de atendimento para dependentes químicos.



Amélie-Gabrielle

A reunião pública presencial que a Federação Espírita-PE promove hoje (24), abordará o tema “Amélie Boudet: A Madame Kardec e a sua contribuição para o Espiritismo”. Como palestrante, Fernando Pereira, do Centro Espírita Zita Lustoza (CEZIL), de Belém do São Francisco. A sessão celebra o nascimento de Amélie-Gabrielle - esposa de Allan Kardec, em 23 de novembro de 1795. A programação será no Auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629, Espinheiro e pode ser acompanhada pelo Facebook e Youtube.



Acampamento com Músicos

A programação do Acampamento para Músicos começou na última sexta-feira à tarde e se encerra hoje na Canção Nova em São Paulo, no Santuário Pai das Misericórdias. A iniciativa reúne 18 bateristas, 45 violonistas e 100 vozes. em uma única apresentação com mais de 150 nomes da música católica



Digno de Louvor

“Louvai ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses; porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares; porque a sua benignidade dura para sempre; O sol para governar de dia; porque a sua benignidade dura para sempre; A lua e as estrelas para presidirem à noite; porque a sua benignidade dura para sempre” Salmos 136: 1-9



Reunião do CFE

Hoje (24,) a Federação Espírita Pernambucana (FEP) realiza a Reunião Ordinária do Conselho Federativo Estadual (CFE). O sexto e último encontro do CFE de 2024, contará com a presença de Regina Souza, da Federação Espírita Brasileira (FEB), que apresentará o seminário “FEP – 120 anos: A importância do estudo para a formação do trabalhador da Área da Mediunidade". O encontro será realizado no auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629, Espinheiro/Recife), com transmissão pelas redes sociais da FEP.



Jornada da Criança

o Papa instituiu na última quarta-feira (20) o Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança. Trata-se de um novo organismo do Vaticano diretamente ligado a Francisco, encarregado agora de cuidar da "animação eclesial e da organização pastoral da Jornada Mundial da Criança", conforme especificado no artigo primeiro do Estatuto. O pontífice designou o padre franciscano Enzo Fortunato para presidir o Comitê.