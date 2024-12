FEP comemora 120 anos de atuação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tem início na noite da sexta-feira, dia 06 de dezembro, as comemorações dos 120 anos de atividades da Federação Espírita Pernambucana (FEP). A palestra de abertura será com Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira (FEB). Tendo como tema central “120 anos da Federação Espírita Pernambucana – ‘Que fazeis de especial?’ (Mt 5: 47)”, a programação festiva segue até o final da tarde do dia 08 – data de fundação da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP –, e inclui uma série de outras palestras e apresentações artísticas. Como expositores, estão confirmados, ainda, Juselma Coelho (MG), Fábio Carvalho (MA), José Gomes (PE), Mercês Almeida (PE), Sônia Arruda (PE) e Ednar Santos (PE). A agenda completa está disponível no site da FEP – https://federacaoespiritape.org.

APEL

A Academia Evangélica de Letras, criada no segundo semestre deste anos 2024, continua de forma dinâmica com programações, e reuniões. Entre os planos dos acadêmicos para 2025 estão encontros com escritores, mesas redondas, entrevistas e debates. Além disso, a pretensão é criar um café literário para conversas sobre livros e teologia ampliando espaço literário.

Palestra espírita

“Vós sois a luz do mundo” é o tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo, dia 1º de dezembro. Como palestrante, Alisson Guedes, do Grupo Espírita Francisco de Assis (GEFA). Realizada no Auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629, Espinheiro/Recife), a palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (YouTube, Facebook e Instagram).

Jovens e a paz

O Papa recebeu em audiência uma delegação juvenil do Conselho Universal da Paz (Universal Peace Council). Foram 15 organizações de várias religiões em todo o mundo que atuam em prol da paz na Terra Santa, "terra que nos séculos foi testemunha de tanta violência e sofrimento", constatou Francisco. O papa ainda falou sobre a importância da promoção da paz e da contribuição dos jovens que possuem um tipo de "idealismo, entusiasmo e esperança, que recordam a todos nós que um mundo melhor é possível, que a paz é possível".



O apóstolo dos Gentios

O professor Fernando Gonçalves recomenda o livro sobre o apóstolo dos gentios: PAULO:NOVAS PERSPECTIVAS. N. T. Wright, Edições Loyola, 2009, 229 p. O autor foi bispo anglicano de Durham, sendo PhD em Teologia, e tido como um dos maiores especialistas contemporâneos no Segundo Testamento.



A Luz que veio ao mundo

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más”. João 3:16-19

Concerto de Natal

O Aria Social e o Instituto Brennand promove o Concerto de Natal um espetáculo belo que une música e dança com repertório de clássicos natalinos. O evento será nos dia 7 e 8 de dezembro e contará com a direção geral de Cecília Brennand, regência da maestrina Rosemery Oliveira e a participação de 130 artistas do Projeto Aria Social. Este concerto celebra a magia do Natal e reforça a importância da arte na comunidade. O musical revela , através da simbologia nativa, a preparação de noite tão aguardada no mundo !!!



Comunhão

Hoje é dia de Comunhão na Igreja Presbiteriana das Graças. Serão três cultos onde os fieis podem participar da solene celebração da comunhão e ouvir as mensagens dos pastores. Os horários dos cultos são os seguintes: culto das 8h, depois o das 10h e à tarde às 17h.

A Paz do Senhor

Durmamos confiantes neste DEUS glorioso! Os olhos dele estão sobre nós e a sua mão nos guarda de todo o mal! DEUS restaure as nossas forças e nos guarde do mal! A ele a nossa vida e toda a glória. (Dom Alexandre Ximenes)