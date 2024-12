Francisco refere-se a mensagem da Boa Nova centralizada em Jesus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na Audiência Geral da última quarta-feira (04.12) o papa continuou sua série de catequeses sobre o Espírito Santo e a Igreja. Francisco recordou que, no Novo Testamento, a palavra “Evangelho” possui dois significados principais. Primeiramente, refere-se ao anúncio por Jesus da boa nova, durante sua vida terrena, conforme descrito nos quatro Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas após a Páscoa, o termo assume uma nova conotação: é a Boa Nova, a mensagem central sobre Jesus Cristo, especialmente o mistério pascal de sua morte e ressurreição

Culto de Gratidão

Amanhã, (09.12) às 19h, a Academia Pernambucana Evangélica de Letras (APEL) promove seu culto de gratidão a Deus, na sede do Seminário Presbiteriano do Norte (SPN). O pregador será o Pastor Batista Israel Gueiros e o louvor ficará com o grupo Rumo ao Sertão, do presbítero Jerônimo. A entrada é gratuita. Na ocasião haverá o pré-lançamento do Livro do Presbítero Fábio Correia: “Sem Puritanismo não há democracia. A APEL é uma associação civil de caráter literário, teológico, filosófico, devocional e cultural evangélica. Seu objetivo: Promover a divulgação do evangelho de Jesus Cristo, através da cultura e da boa escrita cristã reformada.

Catequese

No último fim de semana (30/11 e 01/12), a Arquidiocese de Olinda e Recife viveu sua Assembleia Bíblico Catequética em Paulista, na Igreja Santa Isabel município em Paulista. Participaram como palestrantes o padre Thiago Fachini e o padre João Carlos Ribeiro que, no seu canal do Youtube faz curso em formação bíblica. O arcebispo Dom Paulo Jackson destacou a importância do aprofundamento na fé e no encontro com Jesus.

Programação de Natal na IPG

Em dezembro a programação tem sido intensa na Igreja Presbiteriana das Graças. Ontem (7) aconteceu a Exponatal, às 16h, com a participação das crianças que encenaram a História do Natal. Já no dia 22 próximo o coral Perfeito Louvor, fará uma cantada, sob a regência de Cleacy Freitas. O tradicional evento Natal na Rua, será este ano no Colégio Agnes Mackenzie, com culto louvores e prédica do pastor Antônio Sávio. No dia Natal (25), à noite, o Coro Graças apresenta sua cantata.



O Pai e o Filho

“Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo; Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou”. João 5: 19-24



Cantata Best Praise

A Igreja Cristã Canaã, na rua Barão de Souza leão, em Boa Viagem , apresenta sua Cantata de Natal , com o Coral Best Praise, dia 25 as 19h30 e dia 29 na igreja Canaã c3 no cabo de santo agostinho, às 18h, no sitio Garapu. Em sua 9ª edição a cantata é sempre aguardada nestas regiões.



Aniversário da FEP 1

Hoje( 8) a Federação Espírita -PE completa 120 anos de atividades. Desde sua fundação, em 1904, tem como missão oferecer a mensagem consoladora e orientadora do Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita, por meio do estudo, da prática e da difusão. Em seus 120 anos de história a FEP vem promovendo a união solidária dos espíritas e a unificação do Movimento Espírita do Estado de Pernambuco. Instalada no bairro do Espinheiro, Recife, a Federação tem como atual presidente, Washington Luiz Pereira.

Aniversário da FEP 2

Para comemorar seus 120 anos de criação, a Federação Espírita -PE está com uma extensa programação. Iniciada na noite da última sexta-feira, dia 06.12 segue neste domingo, dia 08. No período da manhã, a partir das 8h30, tem momento artístico com o Grupo de Dança Lírios, da FEP. Na sequência, palestras com José Gomes e Mercês Almeida, ambos de Pernambuco. Às 13h40, o Grupo de Teatro Itagiba, também da Federação, abre a programação. Fábio Carvalho (MA) e Jorge Godinho (DF) serão os palestrantes da tarde. Vale destacar que o evento tem como tema central “120 anos da Federação Espírita Pernambucana – ‘Que fazeis de especial?’ (Mt 5: 47)”.

Anglicanos no Natal

Nesse Natal intensificam-se os projetos sociais da Igreja Anglicana PE e as pregações dos clérigos e paroquianos sobre as mais diversas formas de amor, paz e solidariedade. A Província da Igreja Anglicana no Brasil com sede em Pernambuco, Catedral Nacional Anglicana, tem como Bispo Primaz dom Miguel Uchôa. A Diocese do Recife é formada por mais de 20 paróquias.



Visita a penitenciária

Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, visitou a penitenciária agro-industrial da Ilha de Itamaracá, nesta última semana, foi até os galpões que servem de dormitórios, conversou com todos e aproveitou a proximidade do Natal para deixar a mensagem do amor e do perdão, forma de encontrar o caminho da Salvação.