Coletivo Cultural da Fundação Terra apresenta o Auto do Filho da Terra

O "Auto do Filho da Terra", criação do Coletivo Cultural da Fundação Terra, tem agenda natalina, com belas apresentações, no Centro de Arcoverde



O espetáculo “Auto do Filho da Terra” – criação do Coletivo Cultural da Fundação Terra – tem agenda natalina fechada, com belas apresentações, no Centro de Arcoverde. O acesso é gratuito. Com a iniciativa, o público tem a narrativa bíblica focada nos tempos atuais, abrindo o debate para o nascimento de Jesus, sobre ângulos como família, maternidade, direitos humanos, migração e etnia (Reis Magos) e outros ligados a realidade das comunidades. As apresentações dia 20, às 19h, e 21, às 18h, ao ar livre na Rua Alfredo de Souza Padilha, S/N - São Cristóvão; 22 e 25, às 20h, na Praça Winston Siqueira (antiga Virgínea Guerra).



Apresentações gratuitas

O grupo surgiu Coletivo Cultural surgiu em 2021 com a produção do “Auto do Filho da Terra “ e integra o setor social da Fundação Terra. É formado por 260 participantes (crianças, adolescentes, jovens e adultos). O espetáculo, tem acesso gratuito, com apresentações dia 20, às 19h, e 21, às 18h, ao ar livre na Rua Alfredo de Souza Padilha, S/N - São Cristóvão; 22 e 25, às 20h, na Praça Winston Siqueira(antiga Virgínea Guerra.



Celebração de Natal

A Igreja Anglicana, no Espinheiro, inicia as celebrações de Natal nesta quarta-feira, 18 de dezembro, às 18h30min, com a caminhada “Acenda uma luz”, quando cerca de 100 paroquianos sairão em cortejo pelas ruas do bairro. O Reverendo Geison Vasconcellos, reitor da paróquia, afirma que Jesus é o verdadeiro sentido do Natal e acrescental: “Vamos celebrar o Natal de Jesus, que é a luz de Deus para mundo”, afirma. O roteiro terá quase 3km e envolverá 10 ruas com concentração e saída do templo na Rua Alfredo de Medeiros, 60, no Espinheiro.

Cidadania

Dom Paulo Jackson, que é paraibano, recebeu mais uma honraria. Foi em Jaboatão dos Guararapes-PE, que o arcebispo foi agraciado com o título de cidadão jaboatonense. Em missa celebrada na última semana na Igreja de Santo Amaro-Jaboatão, (425 anos de fundação), que padres e párocos agradeceram o título concedido a Dom Paulo Jackson.



Quem crê tem a salvação

Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo; E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5: 24-28

Padre João Carlos

Com um repertório de músicas católicas conhecido e admirado pelos fieis padre João Carlos está com muitas atividades neste mês de dezembro. Hoje faz shows no Rio Grande do Norte, dia 07 passado foi em Jaboatão e dia 19 deste mês fará apresentação na Arena de Pernambuco na comemoração dos 35 anos da Obra de Maria . Ainda em janeiro, fará dois eventos em Angola: um em Luanda (no dia 26) e o outro em Benguela (no dia 30).



Hosana Brasil

A 20ª edição do Hosana Brasil, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), começou na (12 .12), data que marca os dois anos do falecimento do fundador da Canção Nova, padre Jonas Abib. E foi feriado na cidade A programação encerra-se hoje com cerca de 70 mil peregrinos.



Rumo ao Sertão

O Grupo Musical Rumo ao Sertão participou com brilhantismo e um repertório de hinos acompanhados pelo auditório no culto em Ação de Graças da Academia Pernambucana Evangélica de Letras, no Seminário Presbiteriano do Norte. Os acadêmicos e convidados foram recebidos pelo reverendo Roberval Gois, presidente da APEL. O pastor Israel Guerra da Igreja Batista do Pina fez a prédica e deixou uma mensagem edificante tendo como exemplo o profeta Jeremias, usando o peso e o poder da palavra.

Palestra Espírita

“Espíritas, amai-vos!” é o tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana promove neste domingo, dia 15, em seu auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629, Espinheiro/Recife). Como palestrante, Andréa Cardoso, do Grupo Espírita Lar Sem Fronteiras. A programação, que vai das 16h às 17h, também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.