Jesus nasce e chega ao mundo como o Messias prometido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Arena Pernambuco e o Centro de Convenções-PE serão palco do evento em comemoração aos 35 anos da obra de Maria com liturgia e shows religiosos.

Disse o anjo a jovem virgem: “Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi; seu reino não terá fim”. Mesmo vindo em forma de Deus, Jesus esvaziou-se tomando a forma de homem e de servo para que se cumprisse a missão que lhe foi confiada pelo Pai. Não há confirmação de uma data exata sobre o nascimento do Messias, mas a comemoração em cada 25 de dezembro, lembra ao cristão o verdadeiro sentido do natal, proporcionando momentos de alegrias, de fé e reflexão !!!



Natal na Rua

O tradicional “Natal na Rua” da Igreja Presbiteriana das Graças será hoje (22), às 17h, no Colégio Mackenzie Agnes, na Rui Barbosa. Será um culto de gratidão com mensagem do pastor Antônio Sávio e participações de coros adulto e infantil. Já no dia 25 às 17 horas será o culto de Natal com apresentação de uma Cantata sob a regência de Cleacy Freitas.



Ingressos esgotados

Os ingressos para o evento dos 35 anos da Obra de Maria estão oficialmente esgotados! Entre os dias 17 e 19 de janeiro, a Arena Pernambuco e o Centro de Convenções de Pernambuco serão de momentos inesquecíveis com celebrações litúrgicas, pregações edificantes e shows emocionantes de grandes nomes da música católica.



Participação Internacional

Para a celebração dos 35 anos da Comunidade Católica Obra de Maria, cerca de 200 bispos e 300 padres, além de delegações de 61países, confirmaram presença. Esse apoio internacional destaca a relevância global da comunidade e a importância do evento, que acontece de 17 a 19 de janeiro de 2025 na Arena Pernambuco e no Teatro Guararapes.



Na África

Gilberto Barbosa, fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, está ampliando ações na África junto com a Canção Nova em iniciativas voltadas para jovens. Durante a visita em alguns países africanos para visitar obras sociais desenvolvidas pela comunidade, Gilberto trabalhou na implantação de redes sociais para conectar jovens africanos. Ele aproveitou a oportunidade para convidar esses jovens para a celebração dos 35 anos da comunidade, que acontecerá de 17 a 19 de janeiro de 2025, e promover a inclusão e o engajamento global.



José e o anjo

“Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo; E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz; Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher” Mateus 1: 20-25



Preparação para o Natal

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), prepara-se para o Natal e promove hoje (22), um dia de oração inspirado na expressão conhecida do seu fundador, padre Jonas Abib (in memorian): “Aguenta firme, meu filho!” participação de Luzia Santiago e o diácono Nelsinho Ferreira, os dois da Canção Nova.



Reunião Espírita

A Federação Espírita-PE promove hoje (22), das 16h às 17h, reunião pública presencial. O tema "Jesus: O caminho, a verdade e a vida" será apresentado por Carlos Eduardo Polônio, trabalhador voluntário da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Realizada no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, a programação também pode ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.



Palestra natalina

Na quarta-feira, dia 25 de dezembro, das 19h às 20h30, tem palestra natalina na FEP. O tema "É Natal: Nasce Jesus, o governador planetário" será apresentado por Humberto Vasconcelos, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho). Na direção da reunião e na prece, Washington Luiz Pereira e Cristina Pires, presidente e vice-presidente da FEP, respectivamente. A programação, será no auditório Lírio Ferreira e inclui apresentação artística, com o Grupo Alvorada. Haverá transmissão via Instagram, Youtube e Facebook da instituição.



Anglicanos

Igreja Anglicana do Espinheiro deu início às suas celebrações natalinas na quarta-feira (18), às 18h30min, com a caminhada “Acenda uma luz”. Vestidos de branco e segurando velas de LED, os paroquianos percorreram as ruas do bairro com hinos natalinos. Ontem foi encenado o Auto do Natal. Já dia 24 de dezembro, às 19h, acontece a tradicional Celebração de Natal, marcando a noite da véspera com momentos de comunhão, mensagem, música e dança.