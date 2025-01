O campo é o mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério de Missões da Igreja Catedral da Reconciliação, ligada à Igreja Episcopal Carismática do Brasil, iniciou este ano com sua terceira viagem missionária, levando mais de 100 voluntários ao Sertão de Alagoas, em Olho d’Água das Flores, entre os dias 09 e 12 de janeiro.

A equipe realizou várias ações em prol da comunidade local, com atendimentos médicos e odontológicos gratuitos no posto da cidade, além distribuir roupas, sapatos, brinquedos e oferecer recreação infantil e palestras sobre saúde mental.

Através de doações, o projeto arrecadou cerca de 300 cestas básicas, bíblias, kits de higiene pessoal e mais de 300 kits infantis.

A organização também promoveu uma ação evangelística em parceria com a organização missionária Íris Alagoas, no município de São José da Tapera. Uma cidade que, há seis anos, foi apontada pela ONU como o pior índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

A missão é uma oportunidade para todos se envolverem, seja indo até o Sertão, fazendo doações ou intercedendo em oração.

FEP reúne casas espíritas de todo o Estado

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo, a 1ª reunião do Conselho Federativo Estadual (CFE), em 2025. Realizado de forma presencial, nas instalações da FEP, o encontro irá reunir representantes das casas espíritas de todo o Estado. Assistência e promoção social, evangelização infantojuvenil, atendimento espiritual, estudos doutrinários, mediunidade, família, arte espírita e comunicação social serão temas debatidos com o foco na consolidação do movimento espírita pernambucano.

Obra de Maria celebra 35 anos

A Comunidade Obra de Maria completou 35 anos de fundação com festa no último domingo. Cerca de 40 mil pessoas participaram da programação, que aconteceu na Arena Pernambuco.

Culto de abertura

No dia 3 de fevereiro, acontecerá o Culto de Abertura do primeiro semestre do Seminário Presbiteriano do Norte, com a participação do reverendo Valdeci da Silva Santos, diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper.

Filósofo do Espiritismo



"Léon Denis: O consolidador do Espiritismo" será o tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo. A palestra terá como expositora Raquel do Monte, trabalhadora voluntária da FEP. A sessão solene irá celebrar o nascimento de Léon Denis. A homenagem ao filósofo do espiritismo também será marcada com a apresentação do Coro Bezerra de Menezes, da FEP. Realizada no Auditório Lírio Ferreira, na Avenida João de Barros, a programação tem início às 15h30, e poderá ser acompanhada pelas redes sociais da federação.

Maria não vai com as outras

A Primeira Igreja Presbiteriana do Recife realiza a IV Conferência de Mulheres Cristãs - Maria não vai com as outras. Com o tema "A Mulher no Corpo de Cristo", será entre os dias 22 e 24 de maio. Entre as palestrantes, Ana Paula Nunes, Larissa Ferraro, Paula Ximenes e Prisca Mendonça. As inscrições já estão abertas. Mais informações no Instagram da igreja @presbiterianadorecife.

Jubileu de 2025

O Jubileu de 2025 promete ser um marco histórico para os fiéis católicos de todo o mundo. Celebrado a cada 25 anos, a iniciativa reúne milhares de pessoas para um tempo de renovação espiritual, perdão e peregrinação. O papa Francisco convocou oficialmente o Jubileu de 2025, com o tema “Peregrinos de Esperança”, para convidar os fiéis a uma jornada de fé, oração e reconciliação.

Saúde mental

A Paróquia da Reconciliação, na Imbiribeira, realiza a sua primeira Conferência de Saúde Mental entre os dias 7 e 8 de fevereiro. Será um momento único para cuidar da mente e do espírito ao lado de profissionais de saúde da área de psicologia.

Festa do Glorioso Santo Antão

A Festa do Glorioso Santo Antão, padroeiro da cidade de Vitória de Santo Antão, completou 400 anos de fé com festividades realizadas neste mês de janeiro. Foram 13 dias de programação com shows de artistas locais e convidados. A missa de encerramento foi presidida por dom Ildo dos Santos Lopes, bispo diocesano de Mindelo, Cabo Verde.

Após a procissão, que contou também com a participação da Banda Marcial 03 de Agosto e da Banda Marcial Pedro Ribeiro, a festividade foi encerrada com a benção do Santíssimo Sacramento no Calçadão da Matriz e show da cantora Joanna.