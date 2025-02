Serra do Machado celebra missa em honra a São Sebastião

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O povoado de Serra do Machado, no interior de Sergipe, celebrou encerramento do novenário e festa em devoção a São Sebastião. A Paróquia realizou duas missas e reuniu os moradores em uma procissão marcada por emoção e devoção. A dia do Santo é 20 de janeiro e traz a história de um mártir da fé cristã, mesmo enfrentando a perseguição, tornando-se símbolo de resistência.

Em Angola

Neste final de janeiro, o Padre João Carlos, acompanhado de 3 músicos, protagonizou dois eventos em Angola. Uma Tarde de Louvor em Luanda, na Paróquia de são Paulo (dia 26), reunindo mais de 1000 fieis e uma Noite de Louvor em Benguela, na Sé Catedral, com igual número (dia 30). Os dois eventos, organizados pelos Salesianos de Angola, visaram arrecadar fundos para a construção de uma igreja paroquial da missão salesiana em Benguela.

Retiro de Carnaval

Padre João Carlos, a Associação Missionária Amanhecer (AMA) e a Inspetoria Salesiana estão preparando um Retiro de Carnaval para os dias 02 a 05 de março, em Jaboatão, PE, na Casa de Encontro da Colônia dos Padres. O retiro destina-se a jovens e adultos. Informações pelo fone 81 99964-4899.

Ordenação



A Arquidiocese de Olinda e Recife celebra a chegada de mais um bispo para auxiliar o governo de Dom Paulo Jackson: neste sábado (25), foi ordenado dom Nereudo Freire Henrique. A ordenação aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, terra de origem do bispo.



O Pão da Vida

“Em verdade, em verdade vos digo: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu; o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a Mim jamais terá fome; e o que crê em mim jamais terá sede. Porém em já vos disse que, embora tenhais me visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora”. João 6: 32-38

Palestra espírita

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo, dia 02 de fevereiro, das 16h às 17h, reunião pública presencial. O tema “(...)O espírito está pronto, mas a carne é fraca (Mateus 26:41)” será apresentado por Estevão Coimbra, da Associação Espírita Lar de Silas. Realizada no Auditório Lírio Ferreira (Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro/Recife), a palestra poderá ser acompanhada, ainda, pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.

Seminário Presbiteriano

Será na Capela Franz Leonard do Seminário Presbiteriano do Norte, o culto de abertura do primeiro semestre de 2025, amanhã (3). A pregação será do Reverendo Valdeci da Silva Santos. O presidente do SPN, convida a todos para participar desse ato solene!!

Grupos de Integração

Na próxima quarta-feira, (5) haverá um culto de confraternização, na nave do templo da Igreja Presbiteriana das Graças, com todas as pessoas que fazem parte dos pequenos Grupos de Integração. Estes grupos reúnem-se semanalmente para o estudo da Bíblia, louvor e orações, em residência de um dos integrantes ou nas dependências da igreja. São momentos de comunhão!