Ong Caminho do Bem e Campanha para sua sede própria

Depois de 15 anos lutando pela construção de uma sede própria, integrantes da Ong Caminho do Bem se reuniu para tratar do orçamento de todo o projeto, primeiro passo para a realização de uma grande campanha de arrecadação dos recursos necessários para a concretização da obra. “Já temos o terreno a ser ocupado, na Rua José Rodrigues, 544 –Pina.”, diz Simone Duque de Miranda que integra a diretoria da ONG juntamente com Niara Branco, Silvia Campos e que contam nessa investida com a orientação de Gustavo Miranda, da Construtora JAG. Atualmente a ONG divide espaço com o Grupo Espírita Maria Dolores, com o qual realiza parcerias e eventos humanitários.

Lançamentos de livros

Os membros da Academia Pernambucana Evangélica de Letras – APEL estão com vários livros a prontinhos para serem lançados e já com o selo da APE. São os seguintes: A Fé em Ação” do reverendo Samuel Germano, “Mulher pode ser Pastora” de Ezequias Bezerra, “Teologia Encontro com Sete Homens Notáveis” que marcaram a fé cristã. No final de 2024, foi lançado

Dom Helder sempre lembrado

Os 116 anos de Dom Helder, foi lembrado com missa há alguns dias na Igreja das fronteiras, onde ao lado ele residia. Amigos e colaboradores de Dom Helder, inclusive o prefeito João Campos com sua mãe também estiverem presentes na celebração. O bispo auxiliar dom Josivaldo Bezerra falou sobre o dom da paz destacando os cuidados com os pobres, a sua coerência e o testemunhado dado durante toda sua vida.



Eu sou o caminho

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais; e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.” João 14: 1-6

Missa dominical

A Capela Nossa Senhora das Graças, do InstitutoRB, na Várzea, segue com seu calendário de missas. Neste domingo (16), às 12h, padre Francisco Sales realizará a celebração, a partir do meio-dia. Mas os fiéis podem ter acesso ao local desde às 11h, quando é disponibilizado transporte gratuito entre a portaria e a igreja. Vale lembrar que as missas acontecem sempre no primeiro e terceiro domingo de cada mês e se constituem em agenda de fim de semana para muitas famílias.



Palestra espírita

A Federação Espírita Pernambucana promove hoje (16), sua reunião pública presencial. O tema “Ide e pregai o evangelho (Jesus)” será apresentado por Adriana Moura, do Núcleo Espírita Auta de Souza (NEAS). Realizada no Auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro, das 16h às 17h. Quem quiser pode acompanhar a programação pelas redes sociais da FEP.

Chuva e desabamento

Como expressão de solidariedade, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, visitou a área que sofreu deslizamento de barreira, no Córrego da Bica, no bairro do Passarinho, na Zona Norte da capital. O bispo conversou com familiares das vítimas e outros moradores, levando o conforto da Palavra de Deus neste momento de tristeza e dor. O monsenhor Luciano Brito, vigário geral da Arquidiocese, acompanhou o bispo auxiliar na visita.



IA x Homem

Francisco enviou mensagem à Cúpula de ação sobre Inteligência Artificial (IA) que teve início, em Paris em 10 deste mês. Mostrou seus cuidados com a Inteligência Artificial e se o homem está se tornando melhor a partir desse avanço. O Papa espera que seja criada uma plataforma na qual a IA possa ser um instrumento para combater a pobreza, a proteção das culturas e a eco sustentabilidade da Casa comum. "Espero que as próximas cúpulas considerem mais profundamente os efeitos sociais da Inteligência Artificial nas relações humanas, na informação e na educação".