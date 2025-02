Os 225 anos do Seminário de Olinda foram celebrados na Capela N, Sra. das Graças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma missa em ação de graças pelos 225 anos do Seminário de Olinda foi celebrada nesta última sexta-feira (21.02), às 19h30, na capela Nossa Senhora da Graça (anexa ao seminário, no ponto mais alto da cidade). O arcebispo dom Paulo Jackson presidiu e conferiu o Ministério de Leitores e Acólitos a 21 seminaristas que estão perto de serem ordenados padres. Como parte das comemorações, houve na ocasião a inauguração da Galeria dos Reitores, que contempla a cronologia dos responsáveis pela formação do clero arquidiocesano em mais de dois séculos de história.

Culto de Louvor

Neste domingo haverá culto de louvor na Igreja Adventista do 7° dia, em Cavaleiro, com apresentação do Coral Advento. Foi preparado um repertório especial de músicas, com alguns testemunhos e reflexão Bíblica. O culto inicia as 17hs, e a igreja está localizada na rua Manoel Conrad - 313 Cavaleiro Jaboatão.



Famílias em Pé

De 21 até este domingo (23), a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza o Acampamento “Famílias em pé”, com o tema: “Famílias reconstruídas no Amor”. O evento teve início na sexta-feira (21), às 16h, com a missa presidida pelo padre Wagner Souza, da Diocese de Itaguaí (RJ), no Santuário do Pai das Misericórdias. A expectativa é de que 12 mil visitantes passem no acampamento nesses três dias.



Acampamento

No “Acampamento Famílias em pé”, na Canção Nova em Cachoeira Paulista, que se encerra neste domingo, haverá ainda palestras, momentos de orações e testemunhos com as participações do professor Felipe Aquino, do casal Jimmy e Benedita Fioramonte, da comunidade Canção Nova, e Moisés Rocha, fundador da comunidade Filhos de João Batista, de Sete Lagoas (MG

Família no altar

Dando sequência a série família no altar o rev. Roberval Góis lança o segundo livro da Série: “Eu, Homem - Um chamado à Masculinidade Bíblica”, com o selo da Academia Pernambucana Evangélica de Letras. O Reverendo Roberval Gois mostra a busca da ressignificação da masculinidade a partir do pressuposto bíblico. Mostra como os pressupostos socioculturais, e principalmente o pecado original, produziram deformações na imagem e papel do homem e a geração de grande crise de identidade. O pré-lançamento está previsto para maio.



Lançamento

Ontem na Livraria Jaqueira do Recife antigo, houve o lançamento do livro “Transformados pela Palavra” dos autores Junior Barreto e Yolanda Djom. Na ocasião houve palestra sobre Inteligência Emocional e Espiritual com a psicanalista Amanda Milagres.



Conferência e retiro

Serão quatro dias de Conferência, de 01 a 04 de março com convidados especiais na Igreja Presbiteriana das Graças, com o tema Paixão. Um tempo de comunhão e reflexão durante o período de Carnaval. Nas mesmas datas a igreja promove retiro para jovens e as inscrições podem ser feitas nos intervalos dos cultos no domingo.



Jesus é o Caminho

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais; e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”. João 14: 1-6



Palestra espírita

“Ninguém vai ao Pai senão por mim (Jesus)” será o tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo, dia 23. A palestra terá como expositora, Lúcia Freire, do Grupo Espírita Francisco de Assis (GEFA). Realizada no Auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro. A programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



FEP fecha durante o Carnaval

De 1º a 04 de março, a Federação Espírita -PE estará fechada, como ocorre, anualmente, no período dos festejos de Momo. As atividades da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP, serão retomadas na quarta-feira, 05 de março, com as reuniões públicas presenciais realizadas no Auditório Lírio Ferreira Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro. Neste dia, as palestras abordarão o tema “O Verdadeiro Cristão: Mais do que palavras, ações”, e terão como expositoras, as trabalhadoras voluntárias da FEP, Fátima Santos, das 16h às 17h; e Ana Paula Mota, das 19h30 às 20h30.



Canção Nova

Agora todos os assinantes da Sky poderão conferir gratuitamente a programação da TV Canção Nova no canal 408 da operadora. O canal de alta qualidade garante melhor experiência visual e sonora aos assinantes. A TV Canção Nova inaugurada em 8 de dezembro de 1989 é uma emissora de inspiração católica que traz conteúdos baseados nos valores cristãos e está no ar 24 horas por dia. O sinal da TV Canção Nova está disponível no território nacional com 367 retransmissoras.