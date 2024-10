Além das fronteiras: um Ensino Médio completo para o futuro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com um ensino de qualidade e a maior nota histórica do SSA, o Colégio Madre de Deus vai além dos componentes curriculares obrigatórios

O Ensino Médio é mais do que uma etapa escolar, é um divisor de águas que molda o futuro dos jovens. Uma educação de qualidade nesse período é fundamental para garantir que eles estejam preparados para os desafios do mundo contemporâneo e construam um futuro promissor.

Por isso, o Colégio Madre de Deus investe em acompanhamentos especializados e currículos diferenciados. “O currículo sempre foi pensado e sempre foi trabalhado dentro de um contexto que traz esse aluno para uma educação muito mais significativa”, afirma Cesar Lira, coordenador acadêmico da instituição.

Além de ofertar um currículo internacional, o Colégio Madre de Deus se destaca pela maior nota histórica do SSA de aprovação, um programa de dupla diplomação e monitoria de redação. A instituição também conta com preparação para as Olimpíadas do Conhecimento e preparatórios para grandes universidades do Brasil, como o Insper e a Fundação Dom Cabral, e do exterior.

“Dispomos de uma carga horária bastante robusta no Ensino Médio. Nossa formação geral básica já é bastante extensa, além das nossas trilhas eletivas, nós oferecemos essa preparação para estudantes que querem estudar no exterior”, pontua o coordenador.

Cesar Lira atua como coordenador acadêmico no Colégio Madre de Deus - JAILTON JR/JC IMAGEM

Estudo no exterior

Estudantes do Colégio Madre de Deus podem cursar o Ensino Médio brasileiro e o estadunidense simultaneamente. “O aluno pode fazer o Ensino Médio americano no contraturno da sala de aula. Então, ele tem a grade curricular da BNCC [Base Nacional Comum Curricular] e, duas vezes na semana à tarde, tem uma grade curricular americana, que é o nosso duplo diploma. Assim, o aluno também sai com um diploma de conclusão do americano”, explica Cesar.

Com o certificado, os alunos têm mais facilidade de ingressar em instituições do exterior. Entre as universidades mais procuradas no preparatório da instituição está Campbell.

Outras universidades do mundo também estão no planejamento do preparatório oferecido pelo Colégio Madre de Deus, como Cambridge e Universidade de Buenos Aires (UBA). “Nós temos uma consultoria especial para os nossos estudantes que queiram estudar fora, auxiliamos na aplicação para o exterior. Trabalhamos em questões, planos de negócios e empreendedorismo, tanto no currículo regular, que é o brasileiro, como no currículo internacional, como marketing, economia, debate and speech, public speaking”, acrescenta o coordenador.

Novo Ensino Médio

De acordo com Cesar, o Colégio Madre de Deus já estava preparado para um novo Ensino Médio. “Nós temos um currículo que conversa com os estudantes, com as habilidades necessárias para o século XXI, que a gente trabalhe as competências necessárias, que a gente não deixe de lado o emocional no projeto de vida dos nossos estudantes. Então, é essa mudança que nós vivemos com projetos de eletivas e trilhas e que vamos continuar trabalhando com os nossos estudantes.”

Entre as principais atividades voltadas para um currículo mais atualizado estão a preocupação com o ESG (governança ambiental, social e corporativa), monitorias de redação e gêneros textuais, programas de liderança e, para as turmas da terceira série do Ensino Médio, aulas específicas de negócios.

Colégio Madre de Deus investe em acompanhamentos especializados e currículos diferenciados - JAILTON JR./JC IMAGEM Colégio Madre de Deus - JAILTON JR./JC IMAGEM Colégio Madre de Deus - JAILTON JR./JC IMAGEM Colégio Madre de Deus - JAILTON JR./JC IMAGEM Colégio Madre de Deus - JAILTON JR./JC IMAGEM Colégio Madre de Deus - JAILTON JR./JC IMAGEM

“O principal desafio hoje da educação é tentar conectar o conteúdo dos nossos componentes curriculares com a realidade dos jovens. Eu acredito que a solução é tentar trazer aulas dinâmicas, que conversem com a realidade do aluno e usem tecnologia de uma forma que ele se sinta mais conectado com a educação”, pontua o coordenador.

Cesar também ressalta o papel dos profissionais de educação como peça-chave para um ensino de qualidade. “Não há educação de qualidade sem profissionais de educação. Nossos professores têm reuniões frequentes, existe uma troca de ideias importante. Tudo voltado para trabalhar tanto na mudança do novo Ensino Médio, como transformar esse processo de educação de qualidade um pouco mais palpável”, finaliza.