Educação integral e inovações pedagógicas: tradição aliada ao futuro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com mais de um século de tradição, o Salesiano alia formação humana e excelência acadêmica desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio

Com mais de um século de tradição, o Colégio Salesiano Recife se destaca na educação pernambucana, oferecendo uma formação completa e baseada nos valores cristãos.

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, a instituição prepara seus alunos para os desafios do mundo contemporâneo, aliando conhecimento acadêmico a uma sólida formação humana.

História e tradição

Fundado em 1896, o Colégio Salesiano integra um vasto leque de atividades dos salesianos na região Nordeste, abrangendo não apenas a educação, mas também a evangelização e a assistência social.

Ao longo de mais de um século, a instituição formou inúmeras gerações de líderes e cidadãos comprometidos com a justiça social, ética e valores cristãos. A pedagogia de Dom Bosco, que orienta todas as ações do colégio, permanece tão atual quanto no início de sua trajetória.

Proposta pedagógica

O Salesiano Recife adota uma abordagem educativa integral, que abrange todas as dimensões do ser humano: cognitiva, emocional, espiritual e corporal.

Pe. Eliano Queiroz, diretor da instituição, destaca que na Educação Infantil, o foco do Colégio Salesiano está em valorizar as crianças pelo que elas são, no presente, sem antecipar suas capacidades futuras.

"A criança tem importância pelo que é, e não pelo porvir. Assim, nossas práticas cotidianas renunciam a pedagogias transmissivas, espontaneístas e fragmentadas. As crianças são concebidas como sujeitos ativos, respeitando suas especificidades, brincadeiras, invenções e imaginações", afirma o Pe. Eliano.

A formação integral do colégio prepara cidadãos críticos e éticos - Divulgação/Salesiano

Já no Ensino Fundamental, o colégio acompanha as transições importantes da infância para a adolescência, buscando consolidar os processos de multiletramentos e preparar os alunos para enfrentar os desafios da vida com ética e pensamento crítico.

A escola é um ambiente onde os estudantes se desenvolvem como sujeitos ativos, participando de atividades interativas e colaborativas em sintonia com seus colegas e educadores, que são altamente qualificados.

Novo Ensino Médio: inovações e preparação acadêmica

A partir de 2025, o Colégio Salesiano Recife trará novidades importantes para o Ensino Médio. Luiz Ventura, diretor pedagógico da instituição, destaca as principais inovações e ajustes.

"Houve uma reorganização da carga horária, com o aumento da formação geral básica e a redução dos itinerários formativos. Já temos uma estrutura física organizada, com salas temáticas, biblioteca, laboratórios e um ensino que supera as mil horas anuais exigidas pela nova legislação”, afirma o diretor pedagógico.

Além das adaptações físicas, o colégio investe na formação continuada dos professores para que estejam preparados para as mudanças, especialmente na adoção de novas metodologias e tecnologias.

"Estamos também mudando nosso material didático para o Ensino Médio, adotando o Bernoulli, visando uma preparação ainda mais sólida para os vestibulares e desafios do futuro", diz Luiz.

A instituição investe em inovação para os novos desafios propostos pelo Novo Ensino Médio - Divulgação/Salesiano

Conheça o Salesiano

Conheça o Colégio Salesiano Recife e descubra como a tradição, aliada à inovação pedagógica, pode preparar seu filho para o futuro.

Para mais informações ou para agendar uma visita, clique aqui.