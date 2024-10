JC Educação reuniu especialistas para discutir o Novo Ensino Médio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento promovido pelo Jornal do Commercio ocorreu na última quinta-feira (26), e discutiu mudanças e desafios do Novo Ensino Médio

A proposta do Novo Ensino Médio tem como objetivo permitir que os estudantes tenham acesso a uma educação alinhada com a realidade contemporânea, incorporando o uso de tecnologias, entre outros aspectos.

O projeto, que já foi aprovado e entrará em vigor em todo o país a partir do próximo ano, prevê mudanças na carga horária na grade curricular e vai trazer como o foco principal a formação profissional dos jovens.

O Novo Ensino Médio foi o tema de um evento realizado, na última quinta-feira (26), no Auditório Graça Araújo, na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, no Recife.

Organizado pelo Jornal do Commercio e patrocinado por instituições de ensino de destaque, como Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Salesiano Recife, Colégio Madre de Deus, CBV, Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes Recife, Escola Eleva, Colégio Saber Viver, Senac e UNINASSAU, o encontro trouxe importantes reflexões sobre o futuro da educação no Brasil.

Palestrantes de destaque

O evento contou com a participação de quatro palestrantes, que trouxeram suas experiências e perspectivas sobre as novidades do Novo Ensino Médio. A mediação foi feita por Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação.

Especialistas discutem mudanças e desafios do Novo Ensino Médio no JC Educação, promovido pelo Jornal do Commercio, - Guga Matos/Jc imagem

Alexandre Schneider, secretário de Educação de Pernambuco, destacou os desafios organizacionais da implementação do novo modelo. "Precisamos reformular a formação de professores e o desenho curricular. A ideia é fortalecer a formação básica e oferecer aos estudantes ao menos dois itinerários formativos, além de integrar o ensino técnico como uma oportunidade para os jovens. Isso exige uma reorganização nas escolas e no quadro docente”.

Mozart Neves Ramos, catedrático da USP de Ribeirão Preto, enfatizou a necessidade de adaptação do ensino superior ao novo perfil de alunos. "Vivemos em um mundo que mudou exponencialmente nos últimos 10 a 15 anos. O Novo Ensino Médio, com seu foco em competências e habilidades, exige que as universidades também se transformem para receber esses alunos mais preparados e alinhados às demandas contemporâneas”.

"Essa nova proposta busca preparar os estudantes não apenas para o Enem ou para o ensino superior, mas também para o mercado de trabalho e para a vida. O Novo Ensino Médio traz um conteúdo forte de educação técnico-profissional, mas também trabalha habilidades emocionais, que serão essenciais ao longo da vida”, afirmou Fred Amâncio, secretário de Educação do Recife.

Por fim, Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, explicou a nova organização curricular do ensino médio. "Agora, os conteúdos curriculares serão divididos por áreas de conhecimento, em vez de disciplinas isoladas como no passado. Continuaremos a ensinar matérias como matemática, história, geografia e ciências, mas de forma mais integrada, o que permitirá um aprendizado mais contextualizado e relevante para a realidade dos estudantes”.

Discussões e reflexões sobre o futuro da educação

A programação do evento trouxe também debates sobre as mudanças estruturais no Novo Ensino Médio, incluindo a reformulação da carga horária, o novo foco na formação técnica e profissional, e a integração de habilidades emocionais e práticas no currículo.

Houve também espaço para um bate-papo entre os palestrantes e representantes das instituições de ensino patrocinadoras.

"A educação sempre foi uma prioridade em nossos veículos. Este é o segundo evento que realizamos sobre o Novo Ensino Médio, e continuaremos promovendo essa discussão que afeta o futuro da educação no Brasil”, afirmou Laurindo Ferreira, diretor de Jornalismo do SJCC, destacando a importância de manter o debate sobre o futuro da educação.

Evento ocorreu no auditório Graça Araújo, localizado na sede do SJCC - Guga Matos/Jc imagem

Carlos Humberto, diretor comercial do SJCC, também ressaltou o papel do Sistema Jornal do Commercio na promoção de debates que impactam a sociedade. "Eu pensei que vender era difícil, mas que desafio é educar! Parabéns a todos os envolvidos por essa discussão enriquecedora. Educar é uma missão de grande valor, e estamos felizes por contribuir com essa provocação e debate. Na segunda-feira, lançaremos um caderno especial sobre o evento para continuar essa discussão”.



Caderno especial

Este caderno especial, citado pelo diretor Carlos Humberto e publicado na edição de hoje, traz diferentes perspectivas sobre o Novo Ensino Médio, além de artigos sobre os desafios na implementação do novo modelo, escritos pelos palestrantes do evento.