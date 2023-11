Colégio Salesiano intensifica aprendizagem socioemocional para aprimorar desenvolvimento dos alunos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com matrículas abertas para o ano letivo de 2024, o Colégio Salesiano Recife vai intensificar a aprendizagem socioemocional na grade curricular dos estudantes do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental. No próximo ano, a instituição vai implantar o Laboratório Inteligência de Vida (LIV), um projeto que utiliza métodos lúdicos no dia a dia escolar para desenvolver habilidades emocionais na rotina educacional.

De acordo com André Ribeiro Bandeira, coordenador do projeto socioemocional do Salesiano, a abordagem já vem sendo utilizada no dia a dia dos alunos, mas será reformulada em 2024 com a implantação do LIV. Neste novo modelo, o projeto ganhará uma sala exclusiva para o desenvolvimento dessas habilidades.

Ele explica que o projeto será ministrado em um ambiente desenvolvido com mobiliário e decoração lúdicos, estímulos visuais, sonoros e olfativos, para que se torne um espaço inclusivo.

“A educação tem quatro pilares, que são aprender a ser, fazer, conhecer e conviver. A proposta do LIV é ser um laboratório para aprender a conviver e aprender a ser, por meio de estímulos como histórias, jogos de tabuleiro e outros diferentes projetos realizados ao longo do ano. O professor, nesse cenário, se transforma em um mediador daquela conversa, trazendo temas do dia a dia dos alunos, adaptando para cada uma das séries”, explica.

André Ribeiro Bandeira, professor e coordenador do projeto socioemocional (LIV) do Salesiano - Guga Matos/JC Imagem

Uma das atividades propostas no LIV envolve um livro sobre um personagem chamado Geraldo, um pequeno animalzinho que está em seus primeiros dias de aula. Na história, ele começa a observar os outros alunos, seus comportamentos e suas diferenças. A partir disso, o professor relaciona o aprendizado do personagem com o dia a dia dos alunos ali presentes.

“Dessa forma, o socioemocional vai sendo aplicado sem aquela questão engessada do professor ‘impondo’ conhecimento, mas trazendo situações por meio de um storytelling. Os alunos começam a beber desses sentimentos a partir daí”, contou André, explicando que a turma receberá uma pelúcia do personagem para cuidar e exemplificar as emoções dele.

“A proposta do LIV é muito dinâmica. Em certas ocasiões, vamos pedir que os alunos se sentem em formatos diferentes de ordenação das cadeiras, às vezes em círculos, outras vezes de frente um para o outro para a realização de trabalhos em grupo. Fazer isso numa sala preparada para esse momento facilita a dinâmica e a agilidade de se começar esses trabalhos”, acrescentou André.

Colégio Salesiano do Recife - Guga Matos/JC Imagem

Embora lúdico, a ideia do espaço é ser um ambiente de acolhimento e escuta para alunos de todas as idades, já que o LIV abraçará alunos até o 9º ano. “A ideia é ser um espaço onde eles possam se expressar, independentemente da faixa etária. Quando os alunos vão crescendo, esse espaço precisa existir. A ideia dessa sala é ser acolhedora, aconchegante”, afirmou o coordenador.

Melhoria no desempenho escolar

Segundo Luiz Ventura, diretor pedagógico do Salesiano Recife, o ensino socioemocional faz parte das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e ganhou novo olhar após a pandemia, quando a ausência da convivência entre crianças e adolescentes começou a ser sentida.

“O LIV é estruturado para facilitar a inserção dos alunos de forma diferenciada. Na prática, vamos trabalhar as emoções sociais com os alunos e com os pais, porque o projeto não se limita à escola. O aluno leva essa vivência para trabalhar com os pais também”, contou Luiz.

“Também temos estudantes neurotípicos e com deficiência, e esse ambiente se torna mais atraente por dar mais qualidade no processo de aprendizagem. Além disso, as crianças passam a olhar esses alunos com outro olhar, diminuindo conflitos e bullying”, aponta o gestor, reforçando que os professores do Salesiano têm um horário semanal livre para interagir com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, com o objetivo de repassar situações percebidas no dia a dia.

Luiz Ventura, diretor pedagógico do Colégio Salesiano do Recife - Guga Matos/JC Imagem

O desenvolvimento socioemocional tem impacto significativo no desempenho escolar dos alunos, segundo os gestores.

“Se você tem um aluno que está com muita dificuldade de relacionamento com colegas ou professores, o rendimento escolar cai consideravelmente, porque cai a motivação, a disciplina, a atenção. Quando você o ajuda a desenvolver habilidades que vão facilitar esse processo, isso o desenvolve consideravelmente”, apontou André Ribeiro.

Professor André Ribeiro Bandeira no Colégio Salesiano do Recife - Guga Matos/JC Imagem

Mais novidades para 2024

Biblioteca Virtual

Além do LIV, o Colégio Salesiano Recife possui outras três novidades para 2024. Uma delas é o Projeto Árvore, uma biblioteca virtual que disponibiliza mais de 35 mil títulos, organizados por série, área de conhecimento, interesse e idade, podendo ser acessada de qualquer lugar, por meio do celular ou computador do aluno.

“A gente também começou a trabalhar uma nova concepção para a nossa biblioteca tradicional como um centro cultural, onde a gente não vê só o livro que está lá, mas a gente desenvolve projetos. Temos projetos literários para o Ensino Médio, por exemplo, para os estudantes estudarem os clássicos brasileiros, que são cobrados em vestibulares. Junto a uma organização especializada, criamos um clube de leitura para discussão com perguntas e respostas”, afirmou Luiz Ventura.

“A partir do 1º ano, os alunos podem acessar facilmente uma infinidade de livros, com aval dos professores sobre quais conteúdos eles devem estudar. A plataforma também é gamificada para incentivar a leitura, em que há premiação para aqueles que leem mais livros”, completou o diretor.

Modernização da Plataforma de Ensino

A rede Salesiano Brasil, que possui 126 escolas no Brasil, tem todo o material didático pensado e confeccionado por uma editora própria, a Editora Dom Bosco (EBD). O material é disponibilizado de forma física e digital para todos os alunos, com exceção da educação infantil, por meio de uma plataforma de ensino, que ganhou uma modernização para o ano de 2024.

“A plataforma sofreu uma mudança radical de layout pensando na facilidade de acesso”, disse o diretor do Salesiano. Segundo ele, a ferramenta também disponibiliza simulados para estudantes do Ensino Médio, com a mesma forma de avaliação do Enem, e o serviço Jovens Gênios, onde os alunos aprendem a área de Exatas por meio de jogos.

Excursões pedagógicas

O Salesiano também investirá em um processo de aprendizagem extra-classe em 2024, por meio de excursões pedagógicas. Cada série terá, no seu calendário anual, o período de passeios educacionais que oferecerão experiências práticas dos conteúdos vividos em sala de aula.

“Com as séries menores, por exemplo, fazemos visitas ao Espaço Ciência ou áreas que trabalham com projetos ecológicos, todos de acordo com os conteúdos vivenciados na determinada série. A gente vai para um lugar em que eles podem ver, na prática, cada componente curricular demonstrado pelos professores em sala de aula”, contou o diretor pedagógico.

Colégio Salesiano do Recife - Guga Matos/JC Imagem Colégio Salesiano do Recife - Guga Matos/JC Imagem Colégio Salesiano do Recife - Guga Matos/JC Imagem

Selo Unesco

No último mês de setembro, o Colégio Salesiano do Recife recebeu o Selo da Unesco, conferido pelo Programa de Escolas Associadas a instituições que têm diferenciais em relação aos aspectos emocionais preconizados pela ONU.

De acordo com Luiz Ventura, um dos motivos que levaram a escola a receber a certificação foi o trabalho socioemocional realizado com os alunos, para que eles se tornem protagonistas do próprio conhecimento e tenham um olhar diferenciado sobre o ser humano e a natureza.

“Por isso queremos desenvolver as excursões pedagógicas tendo como base esse cuidado. Não fazemos simples passeios. Realizamos as excursões de acordo com o propósitos pedagógicos”, contou.

Padre Eliano Queiroz, diretor-geral do Colégio Salesiano do Recife - Guga Matos/JC Imagem

O diretor-geral do Salesiano, Padre Eliano Queiroz, diz que o prêmio foi um reconhecimento pelo trabalho realizado na instituição.

“Uma escola hoje tem que ter uma qualidade que é a formação dos seus professores. Em cada projeto que fazemos aqui, pensamos na qualidade e na saúde deles. E a Unesco viu isso, o cuidado que temos com os nossos professores, que, por sua vez, passam a cuidar das crianças. É uma rede de cuidados”, contou.